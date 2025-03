Courtois helemaal klaar met Atlético Madrid: 'Zo moe van die slachtofferrol en dat janken'

De afgekeurde strafschop van Julián Álvarez heeft nogal wat teweeggebracht in de voetballerij. Aangezien de Argentijnse spits de bal eerst (licht) met zijn linkervoet raakte, voordat hij met rechts binnenschoot, ging er een streep door de benutte penalty. Atlético Madrid vloog uit de Champions League, Real Madrid bekert verder. ergerde zich na afloop aan de slachtofferrol bij de ploeg van Diego Simeone.

De Koninklijke had in eigen huis met 2-1 gewonnen van Atlético vorige week, maar dat bleek een onvoldoende ruime marge. Al na 28 seconden had de rood-witte formatie van Simeone woensdagavond de achterstand al goed gemaakt in het Estadio Metropolitano. Daarna volgde een combinatie van een schaakspel en een vechtwedstrijd, waarin beide ploegen niet meer tot scoren kwamen (1-0). Vinícius Júnior schoot een penalty in de tweede helft nog torenhoog over, waarna een strafschoppenreeks uitkomst moest bieden.

Tijdens die serie schoten beide Madrileense ploegen met scherp. De eerste zes strafschoppen vlogen allemaal in het doel, maar dat was buiten de VAR gerekend. Álvarez raakte de tweede penalty van Atlético eerst met zijn linkervoet aan, waarna hij met rechts raak schoot. De strafschop werd afgekeurd en dat werd de rood-witte formatie uiteindelijke fataal, nadat ook Marcos Llorente miste.

Courtois hoorde veel mensen, die Atléti een warm hart toedragen, zeuren over de beslissing. Bij Het Laatste Nieuws legt hij echter uit dat dit de juiste keuze was. "Je ziet hem uitglijden en daardoor de bal twee keer raken. En dat mag niet. Ongelukkig, maar zo zijn de regels. Het ging snel, maar ik voelde meteen dat er iets raar aan de hand was. We hebben het onmiddellijk aan de scheids gezegd en hij bevestigde dat het een ‘double touch’ was.”

Even later laat de keeper zich ook duidelijk uit over de teleurgestelde Atlético-fans na afloop. "We weten allemaal dat de UEFA het duidelijk ziet. Ik word zo moe van die slachtofferrol met betrekking tot scheidsrechters, dat er altijd maar over dit soort dingen gejankt wordt."

