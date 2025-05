'Louis van Gaal' ziet dat terugkeer nodig is: 'Gaat niet goed bij Ajax met Ravioli'

Een komisch fragment uit het radioprogramma van Edwin Evers op TV 538/Radio 538. De presentator belt 'Louis van Gaal' op tijdens de uitzending en krijgt vervolgens zijn mening te horen over 'meneer Ravioli'.

Van Gaal is momenteel in een adviseursrol verbonden aan Ajax. De voormalig trainer heeft kunnen zien dat de Amsterdammers een flinke voorsprong op PSV in rook hebben zien opgaan en de landstitel nu ver weg lijkt. Bij TV538/Radio 538 maken ze even goed gebruik van de uitgesproken persoonlijkheid van Van Gaal, door een imitator van hem te bellen tijdens de uitzending.

"Ik ben nog adviseur van Ajax, ja" bevestigt de nep-Van Gaal aan het begin van het telefoongesprek. "Dat is een rol die me eigenlijk natuurlijk niet past: ik sta liever op het veld." De stemimitatie klopt vrij goed.

Vervolgens komt 'Van Gaal' met een sneer naar de huidige trainer, Francesco Farioli. "Het zou voor Ajax ook beter zijn (als ik trainer zou zijn, red.), want het gaat natuurlijk niet echt goed onder meneer Ravioli." Evers corrigeert de imitator dan, maar die wil daar niks van weten. "Ga jij mij nou vertellen hoe de trainer van Ajax heet. Denk je dat ik niet weet wie de trainer van Ajax is?"

'Van Gaal' gaat dan nog een keer de strijd aan met Evers. Wanneer de presentator stelt dat komend weekend 'een spannend weekend' wordt, zegt de imitator: "Bepaal jij dat?" Evers hoopt dan in ieder geval nog een voorspelling te ontvangen van de nep-Van Gaal, maar laatstgenoemde komt dan met de uitspraak dat 'Zweden gaat winnen'. Daarmee doelt hij natuurlijk op het Eurovisie Songfestival.