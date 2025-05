'Ajax-fans krijgen zondag al een vleugje volgend seizoen te zien'

Voor Ajax is zondag nog een heel belangrijke dag. De Amsterdammers kunnen, bij een misstap van concurrent PSV, de landstitel nog in handen krijgen. Wat fans in ieder geval gaan zien, is het nieuwe thuistenue.

Na de uitglijder van Ajax in Groningen (2-2) heeft de club voor het eerst in lange tijd de titel niet meer in eigen hand. De ploeg van Francesco Farioli kan alleen bij een misstap van PSV nog kampioen worden. Het doelsaldo is flink in het voordeel van de Eindhovenaren en dus zal Ajax er simpelweg voor moeten zorgen dat het zondag wint van FC Twente.

Artikel gaat verder onder video

In de Johan Cruijff ArenA zal de thuisploeg overigens het thuisshirt van volgend seizoen etaleren, weet Ajax Life. Ajax is zeer trots op het tenue, waarop het klassieke logo weer op de borst pronkt. "In de nek van het shirt is een vaandel zichtbaar, met Amsterdam-oprichtingsjaar 1275, jubileumjaar 2025 en de drie Andreaskruisen", schreef de club op de eigen site. Ajax hoopt met de actie meer nieuwe shirtjes te verkopen; het tenue is ook al te bestellen. Veel supporters lieten overigens al blijken erg blij te zijn met de nieuwe creatie.

LEES OOK: 'Farioli en vier Ajacieden willen de club verlaten'