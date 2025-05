Een vreugde-explosie in de Johan Cruijff ArenA aan het begin van de tweede helft. De fans van Ajax juichten goed hoorbaar toen bekend werd dat Sparta Rotterdam de stand gelijk had getrokken tegen PSV via Gjivai Zechiël (1-1). Ajax leidde op dat moment zelf met 1-0 tegen FC Twente, waardoor de Amsterdammers virtueel koploper waren op dat moment. Francesco Farioli maanden zijn manschappen zichtbaar tot rust