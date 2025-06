'Droomtransfer lonkt voor veelbesproken Groningen-keeper Etienne Vaessen'

kan FC Groningen na één seizoen alweer gaan verlaten. Volgens Voetbal International-journalist Joost Blaauwhof maken MLS-club Los Angeles Galaxy en het Mexicaanse Tigres UANL jacht op de 29-jarige keeper.

De in Breda geboren Vaessen brak door in het betaald voetbal bij RKC Waalwijk. De 1.89 meter lange doelman zou uiteindelijk ruim tweehonderd officiële wedstrijden voor de club spelen, totdat FC Groningen afgelopen zomer toesloeg en de keeper transfervrij naar de Euroborg haalde. Vaessen verdreef de eerste keus van het voorgaande seizoen, Hidde Jurjus, direct uit de basis en speelde uiteindelijk 32 wedstrijden voor De Trots van het Noorden, waarin hij zeven keer de nul hield. Mede dankzij een prima seizoen van de keeper handhaafde de promovendus zich met een uiteindelijke dertiende plaats op het hoogste niveau.

LEES OOK: 'Schorsing Etienne Vaessen slaat nergens op, maatvoering is zoek in Nederland'

Vaessen tekende vorig jaar een driejarig contract in Groningen, waarbij de club een optie heeft voor een extra seizoen. Toch zou de samenwerking beperkt kunnen blijven tot één enkel seizoen: Blaauwhof meldt op X dat Vaessen 'een paar spannende weken' te wachten staan. "Het Mexicaanse Tigres UANL en MLS-club LA Galaxy jagen op de doelman van FC Groningen", aldus de verslaggever. Vaessen zelf zou hopen op een 'droomavontuur' in de Verenigde Staten of Mexico, beide clubs zouden zich reeds bij zijn entourage hebben gemeld.

Dat Vaessen uitgerekend in Mexico en de VS op de radar is verschenen, is geen toeval. De keeper mag zich sinds de zomer van 2024 immers international van Suriname noemen, aangezien zijn opa van vaderszijde geboren is in Paramaribo. Vaessen speelde inmiddels negen interlands voor Suriname. Eerder deze maand nam hij het in het toernooi om de Gold Cup nog op tegen Mexico, dat in het onderlinge pouleduel met 0-2 te sterk was voor de ploeg van bondscoach Stanley Menzo.

'Vraagprijs Groningen voor Vaessen zal in de miljoenen lopen'

In een artikel dat even later op de site van Voetbal International verschijnt, schrijft Blaauwhof dat zowel LA Galaxy als Tigres zich 'volgens meerdere bronnen' de komende dagen officieel bij FC Groningen zullen melden voor Vaessen. Gezien zijn doorlopende contract lijkt een akkoord echter 'nog niet zo eenvoudig': volgens de verslaggever is het aannemelijk dat de vraagprijs voor de keeper 'in de miljoenen zal lopen'.

