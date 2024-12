Valentijn Driessen wekt verbazing met 'xenofobe' uitspraken over Francesco Farioli

Ajax liet woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht twee punten liggen en dat kwam trainer Francesco Farioli op kritiek te staan van onder meer Valentijn Driessen. De verslaggever van De Telegraaf benoemde daarbij een aantal keer de afkomst van Farioli. Henk Spaan stelt dat Driessen het woord Italiaan 'steevast in xenofobe zin gebruikt' als Ajax niet weet te winnen.

Ajax stelde Farioli na het dramatische afgelopen seizoen aan als nieuwe hoofdtrainer. De Italiaan staat in Amsterdam voor de zware uitdaging om de recordkampioen terug aan de top te krijgen. Hoewel het voetbal lang niet altijd om over naar huis te schrijven is, zal de Amsterdamse clubleiding tevreden zijn over de huidige stand van zaken. Ajax bezet in de Eredivisie de tweede plaats en koerst in de Europa League af op een ticket voor in ieder geval de tussenronde. Driessen is echter niet onder de indruk van wat Farioli tot op heden heeft gepresteerd. De verslaggever van De Telegraaf noemde de huidige klassering van Ajax in de Eredivisie in zijn column ‘niet bijzonder’.

Driessen ging zelfs verder in zijn kritiek op Farioli. “Overigens doet het grote Italiaanse experiment in weinig denken aan alles waar Ajax als club voetballend voor staat. Maar op wat licht gemor na zijn tegenwoordig ook in de Johan Cruijff ArenA punten alleen voldoende om de hele kinderhand te vullen”, zo schreef Driessen, die vervolgens nóg een keer de afkomst van Farioli erbij haalde. “Het unique sellingpoint van meer dan vijftig jaar, de Ajax-filosofie, wordt zo overboord gekieperd door een Italiaanse voorbijganger.”

De kritiek van Driessen aan het adres van Farioli is niet onopgemerkt gebleven. “Over Ajax-Utrecht las ik uitsluitend slechte recensies, terwijl Ajax in de eerste helft goed voetbalde en de leiding nam. Toen ging Farioli wisselen en dat liep slecht af”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool. Spaan plaatst dus zijn vraagtekens bij het wisselbeleid van Farioli - die na een uur zowel Kian Fitz-Jim als Bertrand Traoré naar de kant haalde en Steven Berghuis en Davy Klaassen voor hen binnen de lijnen bracht - maar verbaast zich over het taalgebruik van Driessen. “Ik begrijp niet dat Valentijn Driessen het woord Italiaan steevast in xenofobe zin gebruikt als Farioli weer eens een punt verliest. Ajax zou ook moe zijn onder een helblonde trainer met blauwe ogen”, zo leest het.

Uitspraken van Farioli onder een vergrootglas

Farioli houdt de gemoederen sowieso al flink bezig in de nasleep van de ontmoeting tussen Ajax en FC Utrecht. De hoofdtrainer van Ajax wilde na het laatste fluitsignaal niet zeggen dat de 'tank' bij zijn spelers leeg is, maar kon er ook niet omheen dat die niet meer zo vol is als voorheen. Farioli bracht de fitheid van zijn selectie na de uitwedstrijd tegen NEC van afgelopen zondag en twee dagen later op de persconferentie in aanloop naar het duel met FC Utrecht ook al ter sprake. Kenneth Perez noemde het een 'standaard excuus' en in het programma Voetbalpraat op ESPN vroeg men zich af of het nou wel zo handig is om te blijven herhalen dat de tank vrijwel leeg is.

