Bekritiseerde Ajax-speler tegen Real Sociedad tankt vertrouwen met twee doelpunten en een assist

Ajax-aanvaller kreeg dit seizoen al een aantal keer de kans om zichzelf te bewijzen op het hoogste podium, maar hij slaagde er vooralsnog niet in om potten te breken. De vleugelspeler viel vorige week donderdag nog in op bezoek bij Real Sociedad in de Europa League, maar was zowel tijdens als na zijn invalbeurt het mikpunt van kritiek. Banel liet zich eerder deze week dan wel weer van zijn beste kant zien. In de wedstrijd tussen Wolverhampton Wanderers en een combinatieteam van Ajax Onder-19 en Jong Ajax had hij met twee doelpunten en een assist een aanzienlijk aandeel in de 0-3 overwinning.

Ajax heeft al tijden een probleem op de linksbuitenpositie. De Amsterdammers telden in de zomer van 2022 nog een recordbedrag neer voor Steven Bergwijn, die ondanks een hoopgevende start er niet in slaagde om de hoge verwachtingen waar te maken. Dat kwam mede door de aanwezigheid van Dusan Tadic, die eigenlijk onomstreden was op de linksbuitenpositie, waardoor Bergwijn tijdens zijn eerste seizoen regelmatig op de rechterkant belandde. Vorig jaar zomer haalde Ajax voor veel geld Carlos Forbs binnen, maar de rappe Portugees kon niet imponeren en speelt momenteel op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers.

Omdat in navolging van Forbs ook Bergwijn afgelopen zomer laat in de transferwindow nog vertrok en de komst van Kamaldeen Sulemana uiteindelijk niet doorging, is Mika Godts de enige échte linksbuiten die Francesco Farioli normaal gesproken tot zijn beschikking heeft. Door de hamstringblessure die Godts opliep in de uitwedstrijd tegen FC Twente moest Farioli de voorbije wedstrijden echter een andere invulling geven aan de positie links voorin. Banel mocht zich daardoor eindelijk weer een keer laten zien. De 20-jarige vleugelspeler deed vorig seizoen al regelmatig mee in de hoofdmacht, maar kwam tot aan het bezoek aan Real Sociedad van vorige week enkel in de wedstrijd tegen Vojvodina eind juli en het competitieduel met RKC Waalwijk in actie.

Banel maakt indruk in Engeland

Banel kon als invaller echter geen potten breken tegen Real Sociedad. De speler van Jong Ajax kreeg na de openingstreffer van de Spanjaarden zelfs op z’n kop van Jordan Henderson en na afloop liet ook Farioli blijken niet tevreden te zijn over diens rol. Het zelfvertrouwen van Banel kon dus wel een boost gebruiken. Het duel met Wolverhampton in de Premier League International Cup kwam dan ook op een goed moment. Na nederlagen tegen Nottingham Forest en Reading FC telde voor Ajax alleen de winst. Die boodschap had Banel goed begrepen. De linksbuiten opende al vroeg de score na een knappe individuele actie. In de tweede helft was het opnieuw raak voor Banel, die de bal in een keer op zijn slof nam. Niet veel later verzorgde hij ook nog de assist voor het doelpunt van Nassef Chourak, die daarmee de eindstand op 0-3 bepaalde.

Jorthy Mokio back in a more standard LCB position & this is what he can produce; quickly spots+crisply executes chipped ball over the top

Jaydon Banel recognises/begins run early-doesn’t take first touch fwd, slows down, opens inside before cutting back excellently-clean finish https://t.co/sxb0xEBezM pic.twitter.com/rYzprncRzK — The Next Wave (@_TheNextWave_) December 4, 2024 First win for Jong Ajax in the Premier League International Cup ⚽️#ForTheFuture — AFC Ajax (@AFCAjax) December 5, 2024

