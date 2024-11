Tv-kijkers zien Farioli gedwongen opmerkelijke dingen doen: 'Een Kroes masterclass'

Fans van Ajax laten op X hun ongenoegen blijken over de wissels van Francesco Farioli tijdens het duel tegen Real Sociedad. De Amsterdammers begonnen met een sterke formatie in het Baskenland, maar de drie eerste wissels van de Italiaanse trainer doen twijfelen over de breedte van de selectie.

Brian Brobbey moest in de eerste helft al het veld verlaten vanwege een blessure. Daarvoor kwam Christian Rasmussen het veld in. De 21-jarige Deen krijgt dit seizoen maar weinig minuten en moet het vooral doen met een reserverol. In de 65e minuut deed Farioli nog twee wissels: Steven Berghuis verliet het veld voor Branco van den Boomen, terwijl Jaydon Banel Bertrand Traoré afloste. De 20-jarige Banel kwam dit seizoen in de Eredivisie tot nog toe toot slechts 65 speelminuten.

Op X laten mensen weten verbaasd te zijn over deze wissels. Toch kijken ze dan niet echt naar trainer Farioli, maar vooral naar Alex Kroes. De technisch directeur van de Amsterdammers heeft volgens wat twitteraars genoegen genomen met een onvoldoende brede selectie dit seizoen.

Banel en Rasmussen, Kroes masterclass. #rsoaja — DV90 (@TomSoetaers) November 28, 2024 Zeiken op Rasmussen maar onze 2e spits staat linksbuiten omdat Kroes 2 linksbuitens verkocht heeft zonder er iets voor terug te halen.

Zo meteen Wijndal op die plek. Zin in. — Zonder blinddoek (@xajaajax1900) November 28, 2024 Kroes grote vriend, je hebt werk te doen — Nick (@162nwck) November 28, 2024 Compleet jong Ajax man man. Armoede troef als je ziet wat we brengen vanaf de bank. Is eigenlijk Ajax onwaardig. Kansjes gehad niet afgemaakt. Klaar en op naar Zondag. Hopelijk gaat kroes wel wat doen. Want met deze wissels Europa in kan niet — Lange76 (@Lange763) November 28, 2024 Dankjewel , iemand die het begrijpt! Ik heb het te doen met de staf en de spelers. Wat een potje heeft kroes ervan gemaakt zeg. — Brrrr (@Brrrr979316221) November 28, 2024 Zo’n moment dat je beseft dat je speelt met Wijndal. Rasmussen en Banel. Wat triest #rsoaja — De billen van Koert (@billenvankoert) November 28, 2024

