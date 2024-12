Alex Kroes wilde verkopen, maar zag Ajacied transfer naar Lille bewust afwijzen

heeft afgelopen zomer met Lille gesproken over een eventuele transfer, zo heeft de middenvelder toegegeven in gesprek met ElfVoetbal. De ervaren voetballer vond dat het voor hem beter was om in Amsterdam te blijven. Ajax had op dat moment liever afscheid van hem genomen.

In een uitgebreid gesprek met ELF Voetbal blikt Van den Boomen terug op de afgelopen transferzomer. De middenvelder kende een tegenvallend eerste seizoen bij Ajax. Hij wist zelf niet te imponeren, maar de hele club draaide een stroef jaar. Vervolgens was er wel interesse vanuit Frankrijk voor Van den Boomen: "Alleen met Lille heb ik gesproken. Toen ik alles op een rij zette, was blijven de beste optie. Niet alleen voor mijn gezinssituatie, maar ook omdat ik hier niet klaar ben", legt de 29-jarige voetballer uit.

Het was dan ook een bewuste keuze om een transfer naar Lille, dat het erg goed doet in de Champions League, af te laten ketsen. Het is een bevestiging van wat journalist en Ajax-volger Cristian Willaert van ESPN eerder zei. Volgens hem stond Van den Boomen op de nominatie om uit Amsterdam te vertrekken, maar koos hij er bewust voor om te blijven.

'Alex Kroes wilde verkopen'

Willaert, die goed ingevoerd is rondom Ajax, meldde in september dat Alex Kroes, de technisch directeur van Ajax, het liefst afscheid had genomen van Van den Boomen. Dat mede vanwege de financiële situatie in Amsterdam: "Het zou ook gegaan zijn om een som van acht tot tien miljoen die je voor hem had kunnen krijgen. Dat is natuurlijk wel flink wat geld, zeker voor een speler die je transfervrij hebt gehaald. Alleen wilde hij niet weg", zei de journalist in september.

Die transfer kwam er uiteindelijk niet en daar is Van den Boomen zelf in ieder geval blij mee. De spelverdeler heeft het naar zijn zin bij Ajax, ziet dat hij beter speelt in zijn tweede seizoen in de Johan Cruijff ArenA en hoopt die stijgende lijn door te kunnen trekken: "Ik wil mee om de volgende stappen te maken en lekker te genieten. Ik zit hier op mijn plek."