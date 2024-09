Alex Kroes kon acht tot tien miljoen krijgen voor speler, maar Ajacied wilde niet weg

Cristian Willaert, verslaggever en Ajax-volger bij ESPN, heeft maandagavond een opvallend gerucht de wereld ingebracht. Volgens de journalist was er concrete belangstelling voor Ajax-middenvelder , maar wilde de geboren Brabander zelf niet weg uit de Johan Cruijff ArenA.

Willaert brengt de afgeketste transfer van Van den Boomen maandagavond ter sprake in het programma De Voetbalkantine van ESPN, dat volledig in het teken staat van de laatste dag van de transferwindow. Volgens Willaert wilde en kon Alex Kroes met Ajax nog één speler verkopen, maar had de speler zelf hier geen trek in: "Ik heb een beetje onderzoek gedaan naar wie dat zou kunnen zijn. Ik denk dat het gaat om Branco van den Boomen", stelt Willaert in het programma. "Ik heb hem na de wedstrijd in Backa Topola geïnterviewd. Toen zei ik: je hebt een goede naam in Frankrijk, er zijn clubs met interesse".

De 29-jarige voetballer gaf vervolgens bij de journalist aan dat hij graag in Nederland wil blijven: Hij reageerde met: ik zit hier heel goed, de kinderen zijn in Nederland. We hebben het heel erg naar ons zin. Er moet iets heel geks langs komen wil ik daar ja tegen zeggen", geeft de journalist aan. Van den Boomen wilde dus niet weg, maar de journalist denkt dat Kroes het liefst afscheid had genomen van de middenvelder van de Amsterdammers.

Willaert vervolgt: "Er moet natuurlijk bezuinigd worden en hij is iemand die ook een aardig salaris verdient. Het zou ook gegaan zijn om een transfersom van acht tot tien miljoen die je voor hem had kunnen krijgen. Dat is natuurlijk wel flink wat geld, zeker voor een speler die je transfervrij hebt gehaald", weet Willaert. "Alleen wilde hij niet weg."

