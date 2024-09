Tim van Duijn plaatst om 01.11 uur een update over komst Sulemana naar Ajax

Ajax heeft maandag alles in het werk gezet om naar Amsterdam te halen als vervanger van . Volgens Voetbal International zijn alle benodigde officiële documenten in ieder geval ingediend, al was het kantje boord. Dinsdag wordt er meer duidelijkheid verwacht.

Ajax moest razendsnel schakelen toen Al-Ittihad zich maandag met een miljoenenbod meldde voor Bergwijn, maar de Amsterdammers lijken er aardig in geslaagd te zijn om een waardige vervanger binnen te halen. Flankaanvaller Sulemana wordt gehuurd van het Engelse Southampton. Er is een koopoptie van twintig miljoen euro opgenomen in de deal, wat Ajax dus ook de kans biedt om de Ghanees langer dan een jaar te behouden.

Om 01.11 uur in de nacht, toen de deadline al even verstreken was, kwam VI-journalist Tim van Duijn in de lucht met een update. Ajax heeft de komst namelijk nog niet aangekondigd, maar volgens Van Duijn hoeven supporters zich niet direct zorgen te maken dat de deal is afgeketst: "Ajax verwacht morgen duidelijkheid over Sulemana. Documenten op de valreep ingediend, nu wachten op bevestiging", schrijft de goed ingevoerde verslaggever.

Sulemana moet in Amsterdam in ieder geval voor een jaar Bergwijn doen vergeten. De international van Oranje besloot maandag de stap te zetten naar Saudi-Arabië, waar hij een astronomisch salaris gaat opstrijken in de komende drie seizoenen. Maandagavond reageerde Bergwijn zelf bij ESPN op zijn overstap naar Al-Ittihad.

