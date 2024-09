Steven Bergwijn reageert om 23.35 uur live op televisie op transfer naar Al-Ittihad

heeft maandagavond tegenover ESPN gereageerd op zijn aanstaande transfer naar Al-Ittihad. De aanvaller van Ajax maakt voor 21 miljoen euro de overstap naar de club uit Saudi Arabië. Bergwijn geeft toe dat het even stressen was of de transfer rond zou komen, maar is blij om de stap naar Al-Ittihad te gaan zetten.

Voor de uitgang van de Johan Cruijff ArenA staat Bergwijn ESPN-verslaggever Christian Willaert om 23.35 uur te woord, als het laatste papierwerk net is afgerond: "In de voetballerij moet je scherp zijn tot het laatste moment. Ik had het een beetje in het midden gelaten, maar ben wel blij dat het nu gewoon achter de rug is. Ik hoefde niet weg, was gelukkig bij Ajax", geeft Bergwijn toe. "Er is een frisse wind, maar uiteindelijk moet je soms aan jezelf denken. Dit is voor mij gewoon een mooie stap."

Bergwijn, die met het spelen in de Premier League en verschillende eindtoernooien met het Nederlands elftal al het nodige heeft meegemaakt in zijn loopbaan, ziet zijn stap naar Saudi-Arabië als een mooi avontuur: "Dit is ook zeker een avontuur, ja! Je ziet er heel veel goede spelers naartoe gaan. Het is een serieuze competitie. Het is goed voor iedereen", doelt de vleugelaanvaller op alle betrokken partijen.

Vanochtend vroeg werd Bergwijn pas op de hoogte gesteld van de interesse van Al-Ittihad. Daarna is het snel gegaan: "09.00 werd ik wakker en werd ik gebeld. Toen was het wachten, wachten, wachten. Toen kreeg ik het berichtje dat ik naar het ziekenhuis om te keuren en daarna was het wachten of het rond zou komen met Ajax. Het was een beetje stressen nog, maar uiteindelijk is het goed gekomen", besluit Bergwijn met een grote grijns op zijn gezicht.