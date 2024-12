Kapitale fout van Francesco Farioli komt Ajax duur te staan, denkt Valentijn Driessen

Francesco Farioli heeft vanaf zijn eerste dag een kapitale fout gemaakt bij Ajax, zo vindt Valentijn Driessen. De Italiaanse coach van de Amsterdammers besloot op een van zijn eerste trainingen om te toveren tot linksback, wat volgens Driessen een onbegrijpelijke keuze is geweest.

Driessen is in navolging van Winston Bogarde, die zich vaker negatief heeft uitgelaten over de beslissing van Ajax om Hato als linksback op te stellen, kritisch op het beleid van de Amsterdamse club: "Hato is een geweldige linker centrale verdediger, maar hij staat linksback. Hij vertegenwoordigt ook een enorm kapitaal. Dan moet je hem op zijn beste plaats neerzetten. Daar kan hij zich veel beter ontwikkelen", geeft de journalist vrijdag aan in de podcast Kick Off.

Naast dat Hato volgens Driessen veel beter kan worden als hij centraal achterin speelt, kost deze beslissing de Amsterdamse club in de toekomst ook gewoon geld: "Dan zegt Bogarde nog ter verdediging van Ajax dat hij nog wat extra dingen leert als linksback. Prima, maar die jongen moet gewoon centraal achterin spelen. Daar is het echt een Europees toptalent voor wie Ajax heel veel geld kan krijgen. Dat geldt niet voor de linksback Jorrel Hato", verwacht de journalist.

Driessen vindt het opvallend dat Hato naar de linkerkant geschoven is voor een verdediger, die hij niet dezelfde potentie toebedeeld als Hato: "Youri Baas is een aardige speler, maar hij is niet de toekomstige linker centrale verdediger van Ajax. Als dat je niveau is, dan wordt het niet veel hoor", besluit Driessen.