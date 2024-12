Alex Kroes kan bericht uit Duitsland verwachten voor Ajacied van 12,3 miljoen

Werder Bremen is geïnteresseerd in de diensten van Ajax-aanvaller , zo meldt het Duitse medium sport.de althans. De club uit de Bundesliga is op zoek naar een centrumspits, aangezien er een tekort aan aanvallers is in de selectie.

Werder Bremen is de nummer twaalf van de Bundesliga en had in het verleden ook al interesse in Akpom. De Duitse club volgde de spits namelijk ook al in de tijd toen hij uitkwam voor het Engelse Middlesbrough, waarna een transfer naar Ajax volgde. Ajax betaalde ruim twaalf miljoen euro voor Akpom. Dat is een bedrag dat destijds te hoog was voor Werder Bremen, en nu nog steeds.

Het meest realistische scenario is dan ook dat de Duitse club zich in de Johan Cruijff ArenA meldt voor een huurdeal, maar de vraag is hoe technisch directeur Alex Kroes van Ajax hier tegenaan kijkt. Een huurdeal is voor Ajax niet zo interessant, terwijl Akpom ook nog eens een belangrijke pion in het roulatiesysteem van Ajax-trainer Francesco Farioli.

Ook Akpom zelf moet open staan voor een transfer. Duidelijk is dat de Engelsman dit seizoen beter in zijn fel lijkt te zitten dan vorig jaar. Hij was onlangs in gesprek met Het Parool nog erg te spreken over de nieuwe trainer van Ajax: "Hij beleeft de wedstrijden niet als een trainer, maar als een speler. En of hij nu spreekt of naar je kijkt, alles wat hij doet, doet hij heel intens. Het moet mentaal veel van hem vergen om elke dag zo te zijn", zei hij in november.

