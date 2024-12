Femke Halsema legt uitsupportersverbod op en krijgt woedende reactie

De gemeente Amsterdam heeft besloten dat er geen uitsupporters van FC Utrecht mogen afreizen naar Amsterdam voor het uitduel in de KNVB Beker tegen AFC. Dat maakt FC Utrecht, dat erg ontstemd is vanwege deze beslissing, vrijdagmiddag bekend. Onlangs besloot Halsema ook om geen supporters van Lazio Roma toe te laten in Amsterdam voor het duel tegen Ajax.

Woensdag 18 december neemt FC Utrecht het in de tweede ronde van de KNVB Beker op tegen het Amsterdamse AFC. Op Sportpark 'Goed Genoeg' van de oudste sportvereniging van Amsterdam zijn er dan geen supporters van FC Utrecht welkom. De burgemeester van Amsterdam legt een verbod op, aangezien de accommodatie van AFC niet geschikt is om grote groepen bezoekende supporters veilig te ontvangen.

FC Utrecht baalt gigantisch van deze beslissing, zo laat de club weten in een statement op de website: "We hebben samen een gedegen plan ontwikkeld, inclusief het inzetten van voldoende beveiligers en een duidelijke aanpak voor het vervoer van onze supporters. Het is onbegrijpelijk dat dit vertrouwen nu terzijde wordt geschoven", geeft Financieel en Operationeel Directeur van FC Utrecht Edo Keuning aan: "We zijn het hier volstrekt mee oneens en hebben dit ook kenbaar gemaakt bij de gemeente Amsterdam. Tevens verbaast het ons dat er nu pas een besluit is genomen, een kleine twee weken voor de wedstrijd.”

FC Utrecht laat daarnaast weten het 'extra wrang' te vinden dat het bericht van de gemeente Amsterdam direct na het uitduel van FC Utrecht tegen Ajax komt: "Voor zover bekend, is het allemaal voorspoedig verlopen. Supporters, thuis en uit, zijn onderdeel van het voetbal. Het is in ieders belang dat het voetbal toegankelijk en veilig blijft voor alle supporters", schrijft de club uit de Domstad.

