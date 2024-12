Ajax - FC Utrecht heeft nadelige gevolgen voor Vandaag Inside

De inhaalwedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht heeft nadelige gevolgen gehad voor Vandaag Inside. Het programma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp kon de afgelopen weken bijna dagelijks uitstekende cijfers overleggen, maar noteerde woensdagavond de laagste score sinds de ‘weglooprel’. Dat blijkt uit de kijkcijfers die mediadeskundige Tina Nijkamp voorhanden heeft. De uitzending van Vandaag Inside ging van start toen Ajax - FC Utrecht nog volop bezig was.

De ontmoeting tussen Ajax en FC Utrecht had normaal gesproken medio september al gespeeld moeten worden. Door de aangekondigde politiestaking besloot de Amsterdamse driehoek er destijds echter een streep doorheen te zetten en de wedstrijd uit te stellen. Er werd al snel een nieuwe datum gevonden, maar Ajax en FC Utrecht zouden elkaar mede door het Europese programma van de Amsterdammers en de interlandperiodes pas begin december treffen. In de tussentijd kregen beide ploegen veel complimenten. Ajax vooral omdat het een stuk beter stond dan vorig seizoen, FC Utrecht verbaasde vriend en vijand door een tijdje tweede te staan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ESPN schrikt zich rot na Ajax - FC Utrecht: 'We hebben drie keer gecontroleerd of dit cijfer klopt'

De Domstedelingen verloren die positie afgelopen zondag aan uitgerekend Ajax. FC Utrecht leed op eigen veld een kansloze nederlaag tegen PSV (2-5), terwijl Ajax een geflatteerde overwinning boekte op NEC (1-2). De Amsterdammers konden woensdagavond uitstekende zaken doen in de strijd om plek twee en de achterstand op koploper PSV verkleinen, maar mochten na een zwakke tweede helft van geluk spreken dat ze uiteindelijk nog een punt overhielden aan het duel met FC Utrecht. De bezoekers kregen in de tweede helft een behoorlijk aantal grote kansen, maar vergaten de trekker over te halen. De ploeg van trainer Ron Jans pakte dankzij een ongelukkig moment van Remko Pasveer toch nog een punt.

LEES OOK: Farioli oogst kritiek met uitspraak na Ajax - FC Utrecht: 'Dat is bijna een standaard excuus'

Vandaag Inside heeft ‘last’ van Ajax - FC Utrecht

De ontmoeting tussen Ajax en FC Utrecht boeide van begin tot eind en dat valt ook terug te zien in de kijkcijfers. Volgens Nijkamp scoorde het inhaalduel in de Eredivisie een ‘mooie’ 718.000 kijkers. “En daar hadden vooral de talkshows iets last van”, zo schrijft Nijkamp op haar Instagram. En dat blijkt inderdaad. “Om 21.30 uur wint Vandaag Inside, maar het noteert de laagste score sinds de weglooprel en dat heeft misschien ook iets te maken met dat het tegenover het laatste staartje van Ajax - FC Utrecht zat”, zo denkt Nijkamp. Vandaag Inside trok 833.000 kijkers naar de buis, waarvan een score van 12.6 in de leeftijdscategorie 25-54. Het programma van Genee, Derksen en Van der Gijp heeft nog wel een plekje in de top tien weten te bemachtigen, net boven de talkshow van Eva Jinek.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ron Jans stapt na afloop op Ajax-speler af en heeft opvallende boodschap

Ron Jans is na afloop van het duel tussen Ajax en FC Utrecht complimenteus op Anton Gaaei afgestapt.