Zeer ongelukkig moment Pasveer doet Ajax de das om in kraker tegen FC Utrecht

Ajax heeft op eigen veld niet kunnen winnen van het FC Utrecht van Ron Jans. De mannen van Francesco Farioli bogen een 0-1 achterstand voor rust nog om naar 2-1, maar een poeier van Cathline dwong een onfortuinlijk moment van Remko Pasveer af. In de Johan Cruijff ArenA eindigde de onvervalste kraker in een 2-2 gelijkspel.

Ajax – FC Utrecht zou oorspronkelijk gespeeld worden op zondag 15 september, maar de wedstrijd werd verplaatst naar begin december. De Amsterdammers wonnen afgelopen zondag op bezoek in Nijmegen van NEC. Tegen de verhoudingen in won Ajax door twee goals van Wout Weghorst in De Goffert. FC Utrecht had een moeilijker weekend. Thuis ging het in De Galgenwaard keihard onderuit tegen koploper PSV. Het werd maar liefst 2-5 voor de gasten uit Noord-Brabant.

Voorafgaand aan het duel stond Ajax op de tweede plaats. FC Utrecht bezette voor het onderlinge duel op woensdagavond de derde plek op de ranglijst. De eerste echt grote kans deed zich al voor in de derde minuut van de wedstrijd. Josip Sutalo gaf een enorme ziekenhuisbal richting het middenveld, maar deze kwam in de voeten van Paxten Aaronson terecht. De Amerikaan twijfelde geen moment en besloot op goal te schieten. Tevergeefs, want zijn poging rolde net naast de goal van Ajax-goalie Remko Pasveer.

In de zeventiende minuut kwamen de bezoekers uit de Domstad verrassend genoeg op voorsprong. In het eerste kwartier was de formatie van Ron Jans nou niet echt de bovenliggende partij, maar de bal kwam op vijf meter van het doel voor de voeten van spits David Min, die simpel kon binnenrossen. Zo stonden de bezoekers na dik een kwartier spelen op voorsprong in de Johan Cruijff ArenA.

Een paar minuten later begon de grote Anton Gaaei-show. De rechtsback van Ajax nam de bal vanaf 25 meter op de pantoffel en de inzet vloog heerlijk binnen. De goal was vergelijkbaar met die van Guus Til in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Ook na de wonderschone goal van Gaaei zocht Ajax de aanval in de hoop de voorsprong nog voor rust te bemachtigen. Niet veel later viel ook de 2-1 voor de Ajacieden. Chuba Akpom gaf de bal voor, Jorrel Hato schoot de bal op goal. Jens Toornstra veranderde de bal van richting, waardoor Utrecht-keeper Barkas kansloos was. De spelers gingen met een stand van 2-1 aan de thee.

Tien minuten in de tweede helft kreeg FC Utrecht twee enorme kansen op de gelijkmaker. Niklas Vesterlund kopte de bal op goal, maar Gaaei redde de bal van de lijn. Vervolgens kreeg Nick Viergever ook een enorme kopkans, maar Pasveer was op tijd bij de bal om de gelijkmaker te voorkomen. In de tachtigste minuut was de keeper van Ajax zeer ongelukkig. Cathline schoot de bal hard op goal, de bal stuitte op de paal, maar via de rug van Pasveer ging hij terug het doel in. Zo stond het ineens 2-2. Ajax probeerde het nog in de slotfase, maar ook Utrecht kreeg nog een mogelijkheid om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Uiteindelijk bleef de gelijke stand staan.