Het resterende Eredivisie-programma tot aan de winterstop voor de top vijf

De laatste interlandperiode van het jaar is achter de rug, waardoor het vizier tot aan de winterstop volledig kan worden gericht op het clubvoetbal. In de Eredivisie staan er tot aan de winterstop nog vijf speelronden op het programma, waarna spelers en clubs kunnen genieten van een welverdiende break. Tegen wie spelen PSV, FC Utrecht, Ajax, Feyenoord en FC Twente nog tot aan de winterstop in de vaderlandse competitie?

In de Eredivisie heeft zich na vijf speelronden een duidelijke top vijf gevormd. PSV gaat aan kop met 33 punten uit twaalf wedstrijden en heeft een gaatje van vijf punten met nummer twee FC Utrecht. Wel heeft de ploeg van trainer Ron Jans nog een wedstrijd tegoed op de ploeg van trainer Peter Bosz. Ajax staat kort achter FC Utrecht met 26 punten, maar heeft net als de Utrechters nog een wedstrijd tegoed. Beide ploegen nemen het op 4 december in de Johan Cruijff Arena tegen elkaar op. Deze wedstrijd stond eerst op de rol voor zondag 15 september, maar werd afgelast vanwege de politiestaking. Kort achter Ajax, met een wedstrijd meer gespeeld, staat Feyenoord met 25 punten. FC Twente sluit de top vijf af en heeft na twaalf wedstrijden 22 punten bij elkaar gevoetbald.

Wat meteen opvalt als je kijkt naar het resterende programma tot aan de winterstop, is dat koploper PSV tot aan de kerst nog hard aan het werk moet. Zo gaat de regerend landskampioen dit jaar nog op bezoek bij de huidige nummer twee FC Utrecht en ontvangt het nummer vijf FC Twente en nummer vier Feyenoord nog in het eigen Philips Stadion. Nummer vier Feyenoord lijkt een relatief makkelijk einde jaar van het tegemoet te gaan in de Eredivisie met onder meer ontmoetingen tegen laagvliegers RKC Waalwijk en Heracles Almelo.

PSV

Zaterdag 23 november, 21.00 uur: PSV – FC Groningen

Zondag 1 december, 12.15 uur: FC Utrecht – PSV

Vrijdag 6 december, 20.00 uur: PSV – FC Twente

Zaterdag 14 december, 18.45 uur: sc Heerenveen – PSV

Zondag 22 december, 14.30 uur: PSV – Feyenoord

FC Utrecht

Zondag 24 november, 12.15 uur: NEC – FC Utrecht

Zondag 1 december, 12.15 uur: FC Utrecht – PSV

Woensdag 4 december 20.00 uur: Ajax – FC Utrecht

Zondag 8 december, 16.45 uur: Almere City - FC Utrecht

Zondag 15 december, 12.15 uur: FC Utrecht – Go Ahead Eagles

Zondag 22 december, 14.30 uur: FC Utrecht – Fortuna Sittard

Ajax

Zondag 24 november, 16.45 uur Ajax – PEC Zwolle

Zondag 1 december, 16.45 uur: NEC – Ajax

Woensdag 4 december, 20.00 uur: Ajax – FC Utrecht

Zondag 8 december, 14.30 uur: AZ – Ajax

Zondag 15 december, 16.45 uur: Ajax – Almere City

Zondag 22 december, 12.15 uur: Sparta Rotterdam – Ajax

Feyenoord

Zaterdag 23 november, 18.45 uur: Feyenoord – sc Heerenveen

Zaterdag 30 november, 20.00 uur: Feyenoord – Fortuna Sittard

Zaterdag 7 december, 20.00 uur: RKC Waalwijk – Feyenoord

Zaterdag 14 december, 21.00 uur: Feyenoord – Heracles Almelo

Zondag 22 december, 14.30 uur: PSV – Feyenoord

FC Twente

Zaterdag 23 november, 21.00 uur: Fortuna Sittard – FC Twente

Zondag 1 december, 14.30 uur: FC Twente – Go Ahead Eagles

Vrijdag 6 december, 20.00 uur: PSV – FC Twente

Zondag 15 december, 14.30 uur: FC Twente – FC Groningen

Zaterdag 21 december, 20.00 uur: AZ – FC Twente

