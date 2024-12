ESPN ziet doorbraak van voormalig Ajax-talent: ‘Hij was zes jaar geleden de grootste belofte van Nederland’

Cristian Willaert geniet van de ontwikkeling van . De aanvaller van NEC, die ooit te boek stond als een groot talent, is op dreef en maakte al vijf doelpunten in het lopende seizoen. “Hij heeft de schwung weer gevonden”, stelt de ESPN-presentator.

Hansen kende zijn vuurdoop bij Jong Ajax en stond te boek als een groot talent. De aanvaller kwam echter slechts twee keer uit voor de hoofdmacht van de Amsterdammers en vertrok uiteindelijk transfervrij naar NEC. In zijn tweede seizoen in Nijmegen is de pijlsnelle aanvaller op schot: hij scoorde al vijf keer in vijftien wedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Sontje Hansen zet Thomas Beelen na NEC – Feyenoord op social media weer voor schut

“Sontje Hansen was zes jaar geleden misschien wel de grootste belofte van Nederland. Hij was eigenlijk een beetje afgedreven en bij NEC terechtgekomen. Nu maakt hij wedstrijd na wedstrijd goals en lijkt hij de schwung weer gevonden te hebben”, zegt Willaert, die bijval krijgt van Mike Snoei. “Bij Jong Ajax scoorde hij veel minder dan nu. Hij is gewoon een hartstikke leuke speler”, begint de voormalig trainer van Telstar en De Graafschap.

“Hij is heel comfortabel aan de bal, bij de goal tegen FC Utrecht zag je de enorme basiskwaliteiten die hij heeft”, eindigt Snoei. Hansen staat zaterdagmiddag in de basis als NEC het opneemt tegen Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Perez is duidelijk: 'Best gek om te zeggen, maar absolute favoriet voor plek twee'

Ajax is de ‘absolute favoriet’ voor de tweede plaats in de Eredivisie, vindt Kenneth Perez.