Sontje Hansen zet Thomas Beelen na NEC – Feyenoord op social media weer voor schut

heeft op Snapchat weer voor schut gezet. De aanvaller van NEC profiteerde zaterdag van onoplettendheid van de verdediger van Feyenoord en kon de thuisploeg daardoor op voorsprong zetten. Hansen geniet na afloop duidelijk nog steeds van de actie.

Beelen ging zaterdagavond op bezoek bij NEC (1-1) na ruim een half uur spelen gruwelijk in de fout. De centrumverdediger kon een diepe bal eenvoudig oppikken, maar liet zich in de rug verrassen door Hansen. De aanvaller van de thuisploeg zette Beelen met een schouderduw weg, waarna hij het strafschopgebied binnenliep en scoorde met een schot in de korte hoek.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mossou komt met pijnlijke vergelijking: 'Het cynisme is weer helemaal terug in Rotterdam-Zuid'

“Hij zag mij denk ik niet aankomen”, legt de vleugelspeler na afloop van het duel uit bij ESPN. Hansen heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan zijn fysieke kracht. “Mijn vetpercentage is goed en ik ga richting de zeventig kilo. Maar we zijn er nog niet, ik wil stap voor stap beter worden. Je zag het nu bij die goal dat ik mijn lichaam goed gebruik, dus het heeft me zeker geholpen.”

LEES OOK: Perez hakt in op spelersmateriaal Feyenoord: ‘Slot liet spelers beter lijken dan ze zijn’

Hansen geniet na van zijn goal

Dat Hansen tevreden is met zijn actie ten opzichte van Beelen, blijkt wel uit zijn gedrag op social media. Zaterdagavond plaatste de aanvaller van NEC namelijk beelden op zijn Snapchat Story waarin te zien is hoe hij de bal overneemt van Beelen. “Whahaha Beelen wat doe je bro?”, schrijft hij erbij. “Slaaplekker!”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ergernis bij ESPN over Feyenoord-aanvaller Paixão

Kees Kwakman en Mario Been hebben zich bij De Eretribune op ESPN verbaasd over Feyenoord-aanvaller Igor Paixão.