Mossou komt met pijnlijke vergelijking: 'Het cynisme is weer helemaal terug in Rotterdam-Zuid'

Sjoerd Mossou vergelijkt de start van Brian Priske bij Feyenoord met die van Jaap Stam. Daarbij is er volgens de journalist van het Algemeen Dagblad sowieso één overeenkomst: qua punten loopt de Deen gelijk met de Nederlandse oefenmeester. Daarnaast stelt Mossou grote vraagtekens bij het aankoopbeleid van de Rotterdammers. Hij twijfelt eraan of enkele gehaalde spelers het gewenste niveau hebben.

Feyenoord speelde afgelopen weekend teleurstellend gelijk (1-1) tegen NEC. Daarmee bivakkeren de Rotterdammers op een teleurstellende zesde plaats met tien punten, acht verliespunten meer dan koploper PSV. “Zonder de ‘huddle’ gaat het nog niet heel veel beter”, stelt Mossou in De Nagalm van het Algemeen Dagblad. “De statistieken van Feyenoord-trainer Brian Priske zijn inmiddels zo beroerd, dat ze sterk doen terugdenken aan de tijden van Jaap Stam, sterker nog: qua puntenaantal (tien uit zes) lopen ze inmiddels exact gelijk.”

Mossou constateert dat er nog meer dwarsverbanden zijn. Zo moest Stam destijds in de persoon van Giovanni van Bronckhorst ook een succestrainer opvolgen in De Kuip. “Ook in dat seizoen, 2019/2020, was twee jaar eerder nog een landstitel gewonnen. Zoals Stam destijds moest schipperen tussen vergane glorie en nieuwe tijden, moet Priske dat nu ook. Nog een overeenkomst: ook anno 2024 verdampt het krediet bij het Legioen weer razendsnel. De evergreen ‘Schaam je kapot’ werd zaterdagavond in Nijmegen alvast weer uit de kast getrokken. Het cynisme is weer helemaal terug in Rotterdam-Zuid”, beseft Mossou.

Stam had sterkere Feyenoord-selectie dan Priske

“Toch moet gezegd worden dat Stam destijds een ogenschijnlijk sterkere, meer uitgebalanceerde selectie had dan Priske nu”, erkent Mossou. “Want of spelers als Jordan Lotomba, Ibrahim Osman, Chris-Kévin Nadje en Anis Hadj Moussa het niveau hebben, is nog maar ernstig de vraag, los nog van alle onvermijdelijke aanpassingsproblemen met al die verschillende nationaliteiten.”

"Stam kon in elk geval bouwen op een grotendeels Nederlandse selectie, met dragende spelers als Rick Karsdorp, Steven Berghuis, Eric Botteghin, Marcos Senesi, Leroy Fer en Jens Toornstra. Op de bank zaten de talenten Lutsharel Geertruida, Justin Bijlow en Orkun Kökçu te wachten op hun doorbraak", blikt Mossou terug.

Priske verdient meer tijd bij Feyenoord

Volgens Mossou kun je de conclusie trekken dat Priske meer tijd verdient, de vraag is alleen of hij dat krijgt gezien het programma de komende weken. “Stam stapte eind oktober 2019 op na in totaal zeven zeges, zes gelijke spelen en vijf nederlagen in de eredivisie en Europa”, blikt de verslaggever terug. “Het is nog maar de vraag of Priske daar aan kan tippen, juist met de komende weken wedstrijden tegen Girona, FC Twente, Go Ahead Eagles, Benfica, FC Utrecht, Ajax en AZ voor de boeg.”

