'Brian Priske brengt Feyenoord met 3-0 zege in ingewikkeld parket'

Het is nog maar de vraag of Feyenoord een dag na de verpletterende overwinning op Bayern München in de Champions League al afscheid neemt van Brian Priske. Dat meldt de NOS donderdagmiddag althans. Het had er zowel in de aanloop naar, tijdens én na de wedstrijd in De Kuip heel veel van weg dat Priske bezig was aan zijn laatste uren als hoofdtrainer van Feyenoord, maar hij staat op dit moment ‘gewoon’ nog onder contract in Rotterdam-Zuid en zou de clubleiding met de zege op Bayern München in een ‘ingewikkeld parket’ hebben gebracht.

Volgens verschillende media is er geen twijfel over mogelijk: Feyenoord gaat afscheid nemen van Priske. De positie van de Deen is onhoudbaar geworden. Dat heeft niet alleen met de tegenvallende resultaten in de Eredivisie te maken, maar ook met de onderlinge spanningen in de technische staf. Zo zou Priske er vorige week bij de clubleiding op hebben aangedrongen dat John de Wolf moet vertrekken. Dat was voor Feyenoord echter ‘onbespreekbaar’. Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam schreef donderdagmorgen tevens dat het lot van Priske ‘sowieso bezegeld’ is en dat het alleen nog de vraag is wanneer de club hem op straat zet.

Dat is donderdagmiddag nog niet het geval. NOS-verslaggever Arman Avsaroglu was een dag na de historische overwinning op Bayern München bij De Kuip en gaf een update over de huidige stand van zaken. “De situatie op dit moment is dat Brian Priske nog altijd de trainer is van Feyenoord, maar ook dat het nog altijd de vraag is hoe lang dat gaat duren. Feit is wel dat die 3-0 zege het bestuur van Feyenoord in een nogal ingewikkeld parket heeft gebracht”, zo klinkt het op de website van de NOS. “Je kunt moeilijk een dag na een historische Champions League-overwinning, waarmee je ook nog eens in de volgende ronde staat van de Champions League, iets wat Feyenoord zelden overkomt, opeens afscheid nemen van je trainer. Die timing is op z’n zachtst gezegd ongelukkig.”

Dat resulteert volgens Avsaroglu wel in een ‘hele merkwaardige situatie’. “Waarbij je eigenlijk als je je oor te luister legt om en nabij De Kuip van iedereen hoort dat Priske niet heel veel langer meer de trainer zal blijven van Feyenoord. Maar tegelijkertijd is hij het nog wel”, zo klinkt het. Feyenoord lijkt na de zege op Bayern München dus geen haast te hebben met het ontslag van Priske. De huidige nummer vier van de Eredivisie speelt dit weekeinde geen wedstrijd en kan zich daardoor optimaal - in hoeverre je daar door de onrust van kunt spreken - voorbereiden op de ontmoeting met LOSC Lille van volgende week woensdag. Feyenoord is dankzij de zege op Bayern München zeker van een plekje in de tussenronde van de Champions League en maakt zelfs nog kans op rechtstreekse plaatsing voor de achtste finales.

Feyenoord zal er desalniettemin alles aan gelegen zijn om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Na de wedstrijd in Frankrijk speelt de Stadionclub De Klassieker tegen Ajax, een wedstrijd die gewonnen moet worden om nog enigszins in de race te blijven om de tweede plaats. De achterstand op Ajax is momenteel negen punten. Drie dagen na het treffen met de aartsrivaal staat in Eindhoven het duel met PSV in de achtste finales van de KNVB-beker op het programma.

