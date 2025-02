Feyenoord-fans diep geschokt door uitspraak van Brian Priske na verlies bij Ajax

Supporters van Feyenoord zijn absoluut niet blij met het interview dat Brian Priske zondagmiddag gaf na de Klassieker tegen Ajax (2-1 nederlaag).

Feyenoord leed zondag door een laat doelpunt van Kenneth Taylor in blessuretijd een pijnlijke nederlaag op bezoek bij Ajax. Priske was desalniettemin gematigd tevreden. De Deense trainer zei na afloop voor de camera van ESPN dat hij de prestatie van zijn elftal ‘voldoende’ vond. Die opmerking is bij veel fans van de Rotterdammers in het verkeerde keelgat geschoten.

LEES OOK: Feyenoord bestolen tegen Ajax: ESPN toont gigantische blunder Danny Makkelie

Artikel gaat verder onder video

“En hier meteen je grote probleem. Tevreden met middelmaat”, schrijft een supporter van Feyenoord op X bij de video van Priske. “Hij is helemaal de weg kwijt”, schrijft iemand anders. “Hij heeft in recordtempo alles afbroken wat Arne Slot heeft opgebouwd”, klinkt het ook.

Het verlies van zondag volgde voor Feyenoord na de midweekse vernedering in de Champions League tegen Lille (6-1). De Rotterdammers staan nu vierde in de Eredivisie, op veertien punten van koploper PSV. De Eindhovenaren speelden wel een wedstrijd meer.

Kun je je de ergernis van de Feyenoord-fans over Brian Priske voorstellen? Laden... 70.1% Ja 21.2% Nee 8.8% Deels 605 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord krijgt na laatste fluitsignaal nog een trap na in Johan Cruijff ArenA

De supporters van Ajax delen een steekje uit aan Feyenoord na de Klassieker.