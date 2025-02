‘Onvrede en mentaliteitsproblemen: verhuurde middenvelder keert terug bij Feyenoord’

Feyenoord liet Shiloh ’t Zand dit seizoen vlieguren maken bij Heracles Almelo, maar de middenvelder keert een halfjaar na zijn overgang terug naar Rotterdam-Zuid. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl althans. Volgens het Feyenoord-medium komt het vroegtijdige einde van de verhuurperiode van ’t Zand vooruit uit ‘onvrede’ en ‘mentaliteitsproblemen’.

’t Zand doorliep verschillende jeugdelftallen van Feyenoord, alvorens afgelopen zomer op huurbasis de overstap te maken naar Heracles. De middenvelder maakte een goede ontwikkeling door en kon in eerste instantie rekenen op een basisplaats. Maar in de slotfase van de eerste seizoenshelft moest ’t Zand het al met steeds minder minuten doen en in drie van de eerste vier wedstrijden na de winterstop kwam hij zelfs helemaal niet in actie. ’t Zand viel afgelopen vrijdag in de uitwedstrijd tegen NAC Breda een half uur voor tijd in. Het lijkt zijn laatste wedstrijd in dienst van de club uit Almelo te zijn geweest.

Ralph Bijlevens, clubwatcher namens De Twentsche Courant Tubantia, meldt maandagmiddag dat ’t Zand dinsdagavond al niet meer van de partij is in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht in de kwartfinales van de KNVB-beker. Volgens Bijlevens is de middenvelder ‘bezig met een mogelijke transfer’. Dit bericht is opgepikt door 1908.nl en dat medium heeft navraag gedaan naar de afwezigheid van ’t Zand. Hij keert ‘eerder dan verwacht’ terug naar Rotterdam-Zuid. “De reden is volgens de eerste berichten dat het gaat om onvrede/mentaliteitsproblemen”, zo klinkt het. Wat dit betekent voor het restant van de tweede seizoenshelft, is vooralsnog niet bekend.

’t Zand kwam tot negentien wedstrijden voor Heracles, waarin hij één keer scoorde. De 21-jarige Rotterdammer moet zijn debuut voor de hoofdmacht van Feyenoord nog maken. Hij heeft bij de Stadionclub nog een contract tot de zomer van 2028.

Bij Heracles zijn Jordy Bruijn en Shiloh 't Zand dinsdagavond niet van de partij. Beiden zijn bezig met een mogelijke transfer. — Ralph Blijlevens (@ralphblijlevens) February 3, 2025

