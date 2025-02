Speler die in de zomer transfervrij vertrok bij Feyenoord 'wordt een beetje gemist', klinkt het na De Klassieker

Feyenoord kon in De Klassieker tegen Ajax geen beroep meer doen op de naar AC Milan vertrekkende Santiago Giménez en had ook de geblesseerde Justin Bijlow tot zijn beschikking, maar volgens Ben Wijnstekers wordt óók gemist door de Rotterdammers. De aanvaller vertrok afgelopen zomer transfervrij uit Rotterdam-Zuid en streek in november neer bij sc Heerenveen.

Jahanbakhsh bekroonde een superseizoen bij AZ in de zomer van 2018 met een transfer naar Brighton & Hove Albion. De Engelsen telden liefst 22,5 miljoen euro neer voor zijn komst. Het huwelijk tussen Brighton & Hove Albion en Jahanbakhsh werd echter geen succes. Na 61 wedstrijden, waarin hij slechts vier keer scoorde en twee assists gaf, keerde hij in de zomer van 2021 bij Feyenoord terug in de Eredivisie. Hoewel Jahanbakhsh nooit over een langere periode basisspeler was, gold hij als een belangrijke kracht in de selectie van toenmalig trainer Arne Slot. Zo was hij in het kampioensjaar nog goed voor acht doelpunten en tien assists in 41 wedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

Vorig seizoen kwam hij mede door blessureleed en interlandverplichtingen tot slechts 23 wedstrijden, waarin hij één keer scoorde en twee doelpunten voorbereidde. Na het afgelopen seizoen kwam er een einde aan het huwelijk tussen Feyenoord en Jahanbakhsh, die uiteindelijk 106 wedstrijden speelde voor de Stadionclub. De aanvaller leek zijn loopbaan te vervolgen in het buitenland, maar koos ervoor om in Nederland te blijven en tekende in november een contract bij sc Heerenveen. Voor die club kwam hij vooralsnog elf keer in actie. Scoren deed hij tot op heden één keer, wel gaf hij al drie assists.

LEES OOK: Feyenoord aast op dubbelslag: na vertrek Giménez worden twee aanvallers genoemd

Wordt Jahanbakhsh gemist door Feyenoord?

Hoewel Feyenoord met Anis Hadj Moussa en Igor Paixão twee buitenspelers heeft die bezig zijn aan een sterk seizoen, denkt Wijnstekers dat de ploeg van trainer Brian Priske Jahanbakhsh nog altijd goed had kunnen gebruiken. Wijnstekers, oud-speler van Feyenoord, zag de Iraniër namens sc Heerenveen een goede wedstrijd spelen tegen Fortuna Sittard. “Jahanbakhsh van sc Heerenveen was enorm belangrijk met het initiatief dat hij nam en zijn goede voorzetten, waar nog een assist tussen zat. Dat vind ik mooi. Ik heb wel eens het idee, net als veel supporters overigens, dat hij een beetje gemist wordt bij Feyenoord”, zo zegt Wijnstekers in gesprek met De Telegraaf.

“Op momenten dat hij inviel, had hij best wel beslissende acties en hij nam zijn ploeg mee in zijn enthousiaste en energie, waar een aantal nu een beetje voor zichzelf bezig lijkt”, zo klinkt het. Willem van Hanegem zag tijdens De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord van zondag nog een ‘veelzeggend’ moment waarbij Paixão was betrokken. De Braziliaan had Ayase Ueda een goede kans kunnen bezorgen, maar koos ervoor om zelf het doel onder vuur te nemen. Hadj Moussa, de andere buitenspeler bij Feyenoord, kreeg in de slotfase een grote kans op de 1-2, maar schoot tegen doelman Remko Pasveer aan. Zij kenden dus geen goed weekend, al zal Jahanbakhsh er ook van balen dat hij met sc Heerenveen niet wist te winnen van Fortuna Sittard.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord benadeeld tegen Ajax? ESPN laat cruciale herhaling vóór 2-1 niet zien

Er leek een arbitrale fout vooraf te gaan aan het winnende doelpunt van Ajax tegen Feyenoord.