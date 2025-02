Valentijn Driessen zag slechts één speler van 'topniveau' bij Ajax – Feyenoord

Valentijn Driessen heeft totáál niet genoten van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord, zo stelt hij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Volgens de journalist was het een wedstrijd tussen twee ploegen die niet wilden verliezen en stond er ook zo goed als niemand op het veld die een goed niveau liet zien. Alleen van Feyenoord wilde voetballen, zo vindt Driessen. Volgens collega Mike Verweij doet hij daarmee het optreden van tekort.

Ajax en Feyenoord namen het zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA tegen elkaar op, waarbij de Amsterdammers in de blessuretijd aan het langste eind trokken door een doelpunt van Kenneth Taylor: 2-1. “Tot de 75ste minuut was er echt helemaal niks aan”, begint Driessen over de ontmoeting tussen de aartsrivalen. “Het waren gewoon twee ploegen die speelden om niet te verliezen.”

“Er gingen ook zoveel basiselementen van het voetbal fout van jongens die iedere dag op het veld staan, die een hoop betaald krijgen om veel te trainen”, gaat de journalist verder. “Als je Ueda ziet vechten om een heel normale bal aan te nemen… Sutalo ook. Dan denk je echt: ‘Waar zit ik naar te kijken?’” Na afloop van de wedstrijd kwam er, met name vanuit Francesco Farioli, veel lof voor de spelers van Ajax, maar dat is volgens Driessen niet terecht. “Je moet gewoon eerlijk beoordelen hoe je die wedstrijd zich ziet voltrekken.”

Hato en Taylor waren 'redelijk'

Wanneer Verweij vervolgens vraagt of Driessen Hato en Taylor niet goed vond, geeft de chef voetbal van de krant toe dat ze ‘redelijk’ speelden. “Maar dat is geen topniveau.” Verweij countert door te stellen dat dit voor Hato wel gold. “Dus dat vond je Europees topniveau? Champions League-niveau?”, reageert Driessen fel. “Dan moet je echt meer Champions League kijken.”

Alleen Timber heeft volgens Driessen briljante momenten van voetbal laten zien. “Eerst die actie op de achterlijn, waarbij hij twee Ajacieden wegzet. En bij die goal”, doelt de journalist op de gelijkmaker van de aanvoerder van Feyenoord. “Dat waren de enige twee momenten waarvan ik dacht: ‘Ja, dit is voetbal’. Voor de rest, ik heb het niet gezien.”

