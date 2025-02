'Ajax komt deze week niet af van overbodige middenvelder'

Ajax hoeft niet te verwachten dat het deze winter nog kan verkopen, stelt Ajax-volger Johan Inan van het Algemeen Dagblad. De tegenvallende Bosnische middenvelder kan weliswaar op interesse rekenen uit het buitenland, maar dit gaat slechts om huurvoorstellen.

"Ajax hoopt en denkt zich nog met twee Brazilianen te gaan versterken. Van Benjamin Tahirovic komt de club deze week niet meer af." Met de Braziliaanse versterkingen doelt Inan op rechtsback Lucas Rosa van Real Valladolid en doelman Matheus van SC Braga. Hoewel er voor Tahirovic interesse zou zijn vanuit Oxford United, Torino en Udinese, gaat dit om huurdeals.

Ajax heeft al het maximum van zes spelers uitgeleend, dus een tijdelijke overgang voor Tahirovic blijkt ook niet mogelijk. Het gaat om Carlos Forbs (Wolverhampton Wanderers), Siver Mannsverk (Cardiff City), Gaston Ávila (Fortaleza), Chuba Akpom (Lille OSC), Borna Sosa (Torino) en Jakov Medic (VfL Bochum). Kristian Hlynsson (Sparta Rotterdam) valt buiten deze regel, als speler van 21 jaar.

Ajax nam Tahirovic in de zomer van 2023 over van AS Roma en betaalde daar volgens De Telegraaf maximaal 8,5 miljoen euro voor. Hij kwam tot dusver echter niet uit de verf in de hoofdstad. Onder zijn nieuwe trainer Francesco Farioli krijgt hij zelfs nauwelijks speelminuten. Dit seizoen kwam de international van Bosnië en Herzegovina tot nu toe slechts tot twee wedstrijden in Ajax 1.

#Ajax hoopt en denkt zich nog met twee Brazilianen te gaan versterken. Van Benjamin Tahirovic komt de club deze week niet meer af https://t.co/rk6MrTvmeG — Johan Inan (@JohanInan) February 3, 2025

