Alex Kroes werkt aan komst van Matheus, die 372 keer voor SC Braga speelde

Ajax ziet in Matheus Lima Magalhães de opvolger van Diant Ramaj, zo weet De Telegraaf. De doelman van SC Braga zou er zelf ook oren naar hebben om de rest van het seizoen verhuurd te worden aan de Amsterdammers.

Ramaj is op weg naar Borussia Dortmund, waardoor Ajax een nieuwe reservekeeper zoekt. Dat moet Matheus worden. Volgens journalist Mike Verweij moet de deal zondag of maandag afgerond worden door technisch directeur Alex Kroes.

Matheus zou dan met Jay Gorter moeten uitvechten wie de stand-in van Remko Pasveer wordt. Hij is niet de enige versterking die in beeld is bij Ajax in de slotdagen van de transfermarkt, want technisch directeur Alex Kroes werkt ook aan de komst van Real Valladolid-rechtsback Lucas Rosa.

Matheus is 32 jaar en speelt al sinds 2014 bij SC Braga, dat hem destijds overnam van América Mineiro. De Braziliaanse keeper stond in 372 officiële wedstrijden onder de lat bij Braga. Hij was dit seizoen lange tijd de eerste keeper van Braga, maar werd in januari voorbijgestreefd door Lukás Hornícek.

Ook belangstelling voor Jesse Joronen

Volgens journalist Gianluca Di Marzio heeft Ajax ook interesse in een andere doelman. De club zou zich hebben gemeld bij Venezia voor de Finse keeper Jesse Joronen (31). Ook Sampdoria zou voor hem in de markt zijn, maar Ajax klopt 'in de laatste uren' nadrukkelijker aan de deur.

