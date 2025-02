Geluidsfragmenten van De Klassieker gaan hard rond, Ajax-supporters genieten volop

Ajax boekte zondagmiddag een zwaarbevochten 2-1 overwinning op Feyenoord. De Klassieker leek geen winnaar op te leveren, maar diep in de blessuretijd tikte dan toch nog binnen op aangeven van . Het beslissende moment leidde tot ongeloof bij de verslaggevers van Radio Rijnmond. De geluidsfragmenten uit de wedstrijden worden een dag later uitgebreid gedeeld door Ajax-supporters, die er volop van genieten.

Ajax wist op voorhand dat het geweldig zaken kon doen in De Klassieker. De voorsprong op Feyenoord was al negen punten en daags voor het thuisduel met de aartsrivaal liet niet alleen nummer drie FC Utrecht punten liggen (3-3 op bezoek bij PEC Zwolle), maar wist ook PSV niet te winnen. De koploper gaf in de uitwedstrijd tegen NEC een 1-3 voorsprong uit handen en bood Ajax daarmee de kans om de achterstand te verkleinen tot twee punten. Daarvoor moesten de Amsterdammers diep gaan, want de winnende van Taylor kwam pas ver in de blessuretijd tot stand.

De verslaggevers van Radio Rijnmond konden het niet geloven. “Ajax - Feyenoord, een wedstrijd die in de tweede helft toch echt ontbrand is en leuk is geworden. Maar we vinden het pas echt leuk als Feyenoord de winnende hier nog maakt”, zo klinkt het. De Rotterdammers hadden in grote delen van de tweede helft het betere van het spel en leken na de gelijkmaker van Quinten Timber door te drukken, maar gaven het momentum uit handen en moesten, ondanks een gemiste strafschop van Wout Weghorst, toch een nieuwe nederlaag slikken. “Nu moet Feyenoord eerst verdedigen, als Ajax over de rechterkant is doorgekomen. De voorzet is daar en nee toch… Nee toch, nee toch, nee toch… Kenneth Taylor tikt ‘m binnen. Wat is dit toch voor een seizoen. Wat gaat het dan weer makkelijk over die rechterkant, hoe Ajax er door mag komen”, zo klinkt de ontluistering op Radio Rijnmond.

Het verslag van Radio Rijnmond is koren op de molen van de Ajax-supporters. Na de 0-2 overwinning in De Kuip op 30 oktober vroegen veel Ajacieden op social media er al om, maar nu gingen de fragmenten een paar uur na het laatste fluitsignaal in de Johan Cruijff ArenA al rond op social media. En er wordt volop van genoten. Niet alleen van het fragment van de winnende treffer van Taylor, maar ook van het verslag na het laatste fluitsignaal. “Het is afgelopen. Ongelooflijk dat Feyenoord verliest van dit Ajax. Het is echt bizar. Feyenoord krijgt in de allerlaatste minuten nog een doelpunt tegen. In de omschakeling wordt hier het seizoen voor Feyenoord beëindigd, want Feyenoord komt nu op een voorsprong van twaalf punten op Ajax. Dat is een heel, heel, heel grote achterstand”, zo klinkt de harde conclusie.

