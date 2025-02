Van der Gijp en Derksen kijken vol verbazing naar één moment in De Klassieker

René van der Gijp en Johan Derksen begrijpen niet dat Ajax een strafschop kreeg in De Klassieker tegen Feyenoord (2-1). werd buiten het strafschopgebied aangetikt door , waarna hij doorliep en in het strafschopgebied nog een keer werd aangeraakt. Danny Makkelie besloot daarop een penalty te geven. Tot grote vreugde van Derksen, zag Weghorst zijn inzet worden gekeerd.

Feyenoord kreeg zondag bij een stand van 1-1 een strafschop tegen in de wedstrijd tegen Ajax. Hancko zette een sliding in om de doorgebroken Weghorst af te stoppen. De Slowaak raakte zijn tegenstander eerst buiten het strafschopgebied, waarna hij binnen de zestien een tweede aanraking voelde. De spits van Ajax ging na dit tweede contactmoment pas naar de grond, waarna Makkelie besloot een penalty te geven.

“Een blinde zag dat Hancko die overtreding voor de zestien maakt, dat zag een blinde!”, roept Van der Gijp het uit bij Vandaag Inside. Derksen vraagt zich af hoe de VAR het ermee eens kan zijn dat het een strafschop was. “Hancko tilde zijn voet op, omdat hij snel op wilde staan”, gaat Van der Gijp verder. “En die komediant gaat wel liggen”, doelt Derksen op het vallen van Weghorst. Ook het feit dat niet Hancko, maar Gernot Trauner een gele kaart kreeg bij het moment, snapt Van der Gijp niets van.

Derksen geniet van misser Weghorst

Bij het zien van de beelden stelt Derksen dat Weghorst bewust nog een stap zet, zodat hij in het strafschopgebied kon vallen. “Maar ik begin me met toenemende mate aan die lange te ergeren”, briest De Snor. “Alles is overdreven wat hij doet, alles is hysterisch. Dan zit je te kijken en denk je: ‘Ik hoop dat je die strafschop mist’.” De wens van Derksen ging in vervulling, want Timon Wellenreuther hield de inzet van Weghorst tegen.

Vind jij dat Ajax terecht een penalty kreeg in De Klassieker tegen Feyenoord? Laden... 17.8% Ja, het was een terechte beslissing 71.1% Nee, het was geen penalty 11.1% Twijfelachtig, maar begrijpelijk 332 stemmen

