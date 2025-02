De transferwinter van Feyenoord: heeft Dennis te Kloese de afgelopen maand goede zaken gedaan?

Nu de winterse transferperiode erop zit maakt FCUpdate de balans op voor de traditionele top drie van Nederland, afsluitend met Feyenoord. Dennis te Kloese beleefde een veelbewogen maand waarin onder meer het uitgaande transferrecord van Mats Wieffer sneuvelde. Maar heeft de algemeen én technisch directeur van de Rotterdammers al zijn doelen bereikt?

Wat waren de winterse transferplannen van Feyenoord?

Brian Priske zal er regelmatig gék van zijn geworden: de alsmaar aanhoudende blessureproblemen bezorgden de Deense trainer van Feyenoord wedstrijd na wedstrijd kopzorgen. Vooral op het middenveld is de spoeling soms zó dun dat centrale verdediger Thomas Beelen zelfs weleens een linie door wordt geschoven. De komst van een extra middenvelder werd voorafgaande aan de transferperiode dan ook als meer dan welkom beschouwd. Ook een extra optie voor de vleugels zou zeker geen overbodige luxe zijn.

Te midden van alle absenties presteerde Feyenoord in de Eredivisie ondermaats, maar was Priske in de Champions League juist wél heel succesvol met Feyenoord. Bij het ingaan van de transferperiode waren er nog twee wedstrijden in de competitiefase te spelen, maar stonden de Rotterdammers er meer dan goed voor in de jacht op een plek in - in ieder geval - de tussenronde. Keerzijde van de successen, met als meest aansprekende resultaten de uitoverwinning op Benfica (1-3) en het spectaculaire gelijkspel bij Manchester City (3-3) vormde het feit dat een aantal spelers zich nadrukkelijk in de kijker heeft gespeeld van de (sub)top van Europa. Of Te Kloese erin zou gaan slagen om zowel Dávid Hancko als Santiago Giménez nog (minstens) een half jaar in De Kuip te kunnen houden, was voor de markt open ging nog maar de vraag.

Wie ging er weg, wie kwam erbij?

De eerste inkomende transfer realiseerde Feyenoord in de derde week van de transferperiode. Jakub Moder (25) werd voor - naar verluidt - zo'n anderhalf miljoen euro overgenomen van Brighton & Hove Albion. De Pools international (die afgelopen zomer op het EK in Duitsland nog een helft meedeed in de poulewedstrijd tussen Polen en Nederland) kan zowel 'op 6' als 'op 8' of zelfs 'op 10' uit de voeten en mag dus gerust een allround middenvelder worden genoemd. Ook wist Te Kloese een extra keeper aan te trekken: een week na de komst van Moder werd Liam Bossin op huurbasis overgenomen van FC Dordrecht.

Hancko blijft, Giménez voor recordbedrag weg

Aan Hancko werd ook deze winter weer volop getrokken. Was het afgelopen zomer nog Atlético Madrid dat de Slowaakse verdediger weg probeerde te lokken, nu was Juventus het meest standvastig. De Oude Dame zou volgens onbevestigde berichten reeds een persoonlijk akkoord met Hancko hebben bereikt, terwijl tegen het einde van de transferperiode in Italië zelfs berichten doorsijpelden over een overeenstemming tussen Feyenoord en Juventus. Of dat op waarheid berust zal komende zomer duidelijk moeten worden, want Hancko ging deze winter nergens naartoe en maakt zijn derde seizoen in Rotterdamse dienst 'gewoon' af.

Dat kan echter niet gezegd worden van Giménez. De 23-jarige Mexicaan kwam in de laatste vier duels in de competitiefase van de Champions League liefst vijf keer tot scoren en had daarmee en groot aandeel in het bereiken van de tussenronde. Daarmee lijkt hij echter ook AC Milan definitief overtuigd te hebben van zijn kwaliteiten. De Italiaanse topclub telde op maandag 3 februari, de dag waarop de Italiaanse markt sloot, een transfersom van naar verluidt 35 miljoen euro neer om de spits naar San Siro te halen. Daarmee lost Giménez zijn voormalig ploeggenoot Mats Wieffer af als duurst verkochte Feyenoorder ooit. De middenvelder werd afgelopen zomer voor drie miljoen euro minder weggekocht door Brighton & Hove Albion.

Opvolger Giménez loopt al anderhalf jaar rond in De Kuip

Met Ayase Ueda, in 2023 voor zo'n negen miljoen euro weggeplukt bij Cercle Brugge, had Feyenoord op papier de opvolger van Giménez al in huis. Achter de Japanner kan Priske bovendien ook nog over zomeraanwinst Julian Carranza beschikken. Omdat beide puntspelers het afgelopen halfjaar eveneens niet gevrijwaard bleven van blessureproblematiek, was de komst van een extra spits echter nog wel noodzakelijk. Uiteindelijk presenteerde Te Kloese vandaag (woensdag), een dag na het verstrijken van de deadline, alsnog Giménez landgenoot Stéphano Carrillo. De achttienjarige spits komt naar verluidt voor 3,4 miljoen euro over van het Mexicaanse Santos Laguna.

Te Kloese biedt recordbedrag, maar grijpt naast gewenste buitenspeler

De komst van een buitenspeler bleek echter niet meer te realiseren voor Feyenoord. Niet dat Te Kloese het niet probeerde, verre van zelfs. In de laatste dagen van de transferperiode zouden nog (forse) aanbiedingen zijn neergelegd bij zowel West Ham United (voor Luis Guilherme), FC Nordsjaelland (Sindre Walle Egeli) als FC Porto (Gonçalo Borges). Voor de tweede naam op dat lijstje zou Te Kloese zelfs een clubrecord van vijftien miljoen euro over hebben gehad, maar de Denen gaven Feyenoord - net als de Engelsen en de Portugezen - nul op het rekest.

Tussentijds zag Priske één talentvolle middenvelder op huurbasis vertrekken, terwijl een ander juist vervroegd terugkeert. Gjivai Zechiël voegde zich op de laatste dag van de transferperiode bij de selectie van stadgenoot Sparta Rotterdam, om daar meer vlieguren op het hoogste niveau te kunnen gaan maken. Daar staat tegenover dat Shiloh 't Zand na een half jaar al terugkeert van zijn uitleenbeurt aan Heracles Almelo.

Verder deed Feyenoord een vergeefse poging om Willem II-smaakmaker Ringo Meerveld naar De Kuip te lokken. De Tilburgers zaten echter te hoog in de boom om tot overeenstemming te kunnen komen. Toch toverde Te Kloese een dag na het verstrijken van de deadline nóg een konijn uit de hoge hoed. Oussama Targhalline (22), enkelvoudig international van Marokko, komt voor 'enkele tonnen' over van het Franse Le Havre. De oud-speler van onder meer Olympique Marseille is primair een verdedigende middenvelder die eventueel ook als een allround centrale middenvelder uit de voeten kan en geeft Priske dus nóg een extra optie in zijn middelste linie.

Winteraanwinsten Feyenoord

Nieuw Komt over van Jakub Moder Brighton & Hove Albion Liam Bossin FC Dordrecht (huur) Shiloh 't Zand Heracles Almelo (was verhuurd)

Uitgaande wintertransfers Feyenoord

Vertrokken Naar Patrik Walemark Lech Poznan (was al verhuurd) Korede Osundina Casa Pia Santiago Giménez AC Milan Gjivai Zechiël Sparta Rotterdam (huur)

Conclusie: is Te Kloese geslaagd?

Het vertrek van Giménez is onmiskenbaar een aderlating voor Feyenoord. Te Kloese kan echter weinig worden verweten: als een grote club als AC Milan zich meldt en de speler zelf dolgraag de stap wil maken, dan moet je als bestuurder soms ook weten wanneer het tijd is om mee te werken. Daarbij heeft de directeur op het oog een marktconforme en meer dan welkome transfersom voor Feyenoord uit het vuur weten te slepen.

Natuurlijk, Te Kloese had ook zijn hakken in het zand kunnen steken en 'nee' kunnen zeggen, maar als Giménez daarna tegen een vormdip was aangelopen - zoals al eerder gebeurde - of zwaar geblesseerd zou zijn geraakt, dan krijgt de bestuurder net zo makkelijk het verwijt dat hij het ijzer had moeten smeden toen het heet was.

Daar komt bij dat Hancko in ieder geval nog een half jaar in De Kuip te bewonderen zal zijn, een signaal waar Priske ongetwijfeld heel tevreden over is. Of Moder, Carrillo en Targhalline Feyenoord (direct) sterker gaan maken zal de komende tijd moeten blijken, maar het feit dat de trainer in ieder geval meerdere opties achter de hand heeft is eveneens positief te noemen.

