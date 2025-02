Opstelling Feyenoord: Priske gooit elftal om na nederlaag in Klassieker, vijf nieuwe namen in Eindhoven

De opstelling van Feyenoord voor de kwartfinale van de KNVB Beker tegen PSV is bekend. Trainer Brian Priske moet woensdagavond in het Philips Stadion liefst negen (!) geblesseerde spelers missen en kiest mede daardoor voor vijf andere namen dan afgelopen zondag, toen De Klassieker tegen Ajax een 2-1 nederlaag opleverde.

Timon Wellenreuther verdedigt, bij absentie van eerste keeper Justin Bijlow, ook in Eindhoven het doel van Feyenoord. Achterin zijn de backs Bart Nieuwkoop en Hugo Bueno (die wel op de bank zit) en centrale verdediger Gernot Trauner er niet bij. Priske wijst Givairo Read, Gijs Smal en Thomas Beelen aan als vervangers; Dávid Hancko behoudt als enige zijn basisplaats.

Op het middenveld krijgt Quinten Timber, die in de Johan Cruijff ArenA als invaller zijn rentree maakte en gelijk tot scoren kwam, zijn eerste basisplaats van 2025. De terugkeer van de captain in de gaat ten koste van In-beom Hwang, die naar de bank is verwezen. Jakub Moder en Antoni Milambo verschijnen net als zondag aan de aftrap.. In de aanval voert Priske nog een wijziging door: de afwezige Anis Hadj Moussa maakt plaats voor Ibrahim Osman, terwijl Ayase Ueda en Igor Paixão mogen blijven staan.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Timber, Moder, Milambo; Osman, Ueda, Paixão

