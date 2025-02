Opstelling PSV: Jerdy Schouten schuift een linie naar achteren tegen Feyenoord

De opstelling van PSV, dat het woensdagavond in de kwartfinale van de KNVB Beker in eigen huis opneemt tegen Feyenoord, is bekend. Ten opzichte van de teleurstelling in de competitie van afgelopen zaterdag voert trainer Peter Bosz drie wijzigingen door en verandert van positie.

PSV morste afgelopen weekend opnieuw punten in de Eredivisie. In Nijmegen wist Bryan Linssen de Eindhovenaren in blessuretijd pijn te doen, door de 3-3 eindstand op het bord te zetten. Het elftal van Bosz hoopt zich in het bekertreffen met Feyenoord te revancheren voor die teleurstelling en doet dat met drie nieuwe namen in de basis.

Bosz houdt ook woensdagavond vast aan zijn gebruikelijke wissel onder de lat: 'bekerkeeper' en tweede doelman Joël Drommel neemt daarom de plaats van Walter Benítez in. Achterin kan PSV niet beschikken over de Amerikaan Richard Ledezma (geblesseerd) en centrale verdediger Armando Obispo (geschorst). Rick Karsdorp keert daarom terug op de rechtsbackpositie, terwijl Jerdy Schouten een linie naar achteren wordt gehaald en het centrale duo vormt met Ryan Flamingo. Mauro Júnior start andermaal als linksback.

Op het middenveld en in de voorhoede houdt Bosz grotendeels vast aan dezelfde namen die in Nijmegen mochten starten. Joey Veerman en Ismail Saibari behouden hun basisplaats op het middenveld, waar Guus Til door het schuiven met Schouten eveneens mag starten. Voorin staat Luuk de Jong andermaal in de spits en worden de flanken bezet door Johan Bakayoko en Ivan Perisic. Noa Lang, die de afgelopen wedstrijden wegens ziekte moest laten schieten, is voldoende hersteld om plaats te nemen op de bank.

Opstelling PSV: Drommel; Karsdorp, Flamingo, Schouten, Mauro Júnior; Veerman, Saibari, Til; Bakayoko, De Jong, Perisic.

