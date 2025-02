PSV bereikt halve finale beker en vergroot crisis bij Feyenoord

PSV heeft de laatste vier van het KNVB Bekertoernooi bereikt ten koste van Feyenoord. In een povere eerste helft kwam PSV op voorsprong door een doelpunt waar nog wel even over zal worden nagesproken. Johan Bakayoko schoof de bal keurig in de hoek, maar Ismail Saibari leek het zicht van Timon Wellenreuther te ontnemen vanuit buitenspelpositie. Het werd niet gezien en ook de VAR greep niet in, tot onvrede van de Feyenoord-bank. In de tweede helft liep PSV uit naar een comfortabele 2-0 voorsprong door een doelpunt van Guus Til.

Het waren roerige dagen bij zowel PSV als Feyenoord. Beide ploegen verspeelden punten afgelopen weekend door een tegentreffer in de blessuretijd en daarnaast waren ze op de transferdeadlinedag nog zeer actief. PSV haalde oud-Feyenoorder Tyrell Malacia binnen en Feyenoord versterkte zich met Stephena Carrillo en Oussama Targhalline. De nieuwe aankopen waren nog niet speelgerechtigd voor de kwartfinale in de beker die in het Philips Stadion op het programma stond.

Saaie eerste helft

Het was duidelijk dat beide ploegen niet in blakende vorm waren de laatste tijd. Er werd zonder vertrouwen gespeeld en het was vaak erg slordig aan beide kanten. Toch nam PSV al vroeg in de wedstrijd de leiding met een discutabel doelpunt. Johan Bakayoko schoot met een zacht schot in de hoek raak, maar Ismail Saibari leek daarbij duidelijk hinderlijk buitenspel te staan. De VAR keek ernaar, maar vond dat het een geldig doelpunt was en riep scheidsrechter Pol van Boekel niet eens naar het scherm. De rest van de eerste helft waren de kansen schaars. Givairo Read haalde een keer gevaarlijk uit, maar zag zijn schot uit de kruising geplukt worden door Joël Drommel. PSV werd nog gevaarlijk via een schot van Rick Karsdorp en een kopbal van Luuk de Jong.

PSV verdubbelt voorsprong

De tweede helft was direct een stuk aantrekkelijker dan de eerste. PSV kreeg legio kansen in de openingsfase en Feyenoord had aan Timon Wellenreuther te danken dat het in de wedstrijd bleef. Eerst redde de Duitser uitstekend op een kopbal van De Jong, even later tikte hij een kopbal van Guus Til tegen de lat en ook won hij oog in oog met Saibari. Feyenoord leek te wankelen, maar wist zich enigszins te herpakken. De Rotterdammers kregen een aardige kans via Antoni Milambo die de bal van dichtbij recht in de handen van Drommel schoot.

Twintig minuten voor tijd verdubbelde PSV alsnog de marge. Na uitstekend voorbereidend werk van Saibari stond Til volledig vrij voor het doel. De Marokkaan vond zijn ploeggenoot die de bal eenvoudig in een leeg doel kon schuiven. Nu is in het recente verleden gebleken dat PSV nog wel eens moeite heeft met het verdedigen van een ruime voorsprong. Invaller Julian Carranza kreeg nog een goede kans om het duel weer spannend te maken, maar ook hij vond Drommel op zijn weg die simpelweg een uitstekende wedstrijd keepte.

PSV houdt voor het eerst in 2025 de nul en bekert door naar de halve finale ten koste van Feyenoord. De Rotterdammers spelen aankomende zaterdag in de Kuip tegen Sparta. Het is de vraag of Brian Priske dan nog de hoofdtrainer van deze ploeg is. Voor PSV is het in ieder geval een flinke opsteker na het gelijkspel tegen NEC. De ploeg van Peter Bosz komt zaterdag in actie tegen Willem II.