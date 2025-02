Wegwerpgebaar bij PSV - Feyenoord en verbazing bij Mario van der Ende na 1-0

PSV heeft de score al vroeg geopend in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord. schoot de thuisploeg op voorsprong, al was Feyenoord van mening dat het doelpunt niet had mogen tellen.

In de achtste minuut trok Bakayoko op karakteristieke wijze langs het strafschopgebied vanaf de rechterflank. Hij combineerde daarna met Luuk de Jong en zag zijn eerste schot geblokt worden. In tweede instantie vond Bakayoko wel de ruimte tussen meerdere spelers van Feyenoord en schoot hij raak in de linkerhoek. Saibari stond ver achter de verdedigingslinie van Feyenoord, maar maakte geen beweging richting de bal.

Doelman Timon Wellenreuther van Feyenoord stond desondanks direct op om zich te beklagen over de positionering van Ismael Saibari. Hij vond dat zijn zicht werd ontnomen en dat Saibari dus hinderlijk buitenspel stond. Commentator Vincent Schildkamp sprak van een ‘discutabel’ doelpunt en een ‘heel lastige’ beslissing voor de arbitrage.

Videoscheidsrechter Jochem Kamphuis besloot uiteindelijk niet in te grijpen, waardoor de treffer werd toegekend. door scheidsrechter Pol van Boekel Met een wegwerpgebaar liet trainer Brian Priske van Feyenoord blijken het daar absoluut niet mee eens te zijn.

Ook oud-voetballer Willie Overtoom kijkt ervan op dat de treffer is goedgekeurd. “Best raar dat die goal van PSV gewoon goedgekeurd wordt, de speler staat precies in de lijn van de bal en het zicht van de keeper? Zou je dan gewoon mensen voor de keeper mogen plaatsen om de keeper te hinderen?”, schrijft hij op X. Voormalig scheidsrechter Mario van der Ende vult aan: “Ik denk tot dat heel veel andere VAR's deze goal hadden afgekeurd.”

'PSV mag niet klagen'

Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad snapt de klachten bij Feyenoord. "Ik denk dat PSV bepaald niet mag mopperen dat de goal van Bakayoko is goedgekeurd. Criterium is of Saibari het zicht belet van Wellenreuther. Discutabel." Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf denkt dat Feyenoord is benadeeld. "De 1-0 van PSV lijkt me hinderlijk buitenspel van Saibari. Waarom Van Boekel niet even naar scherm?"

