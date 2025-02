Wéér een tegenvaller voor Feyenoord: 'Waarom kan Hartman zijn plek niet overnemen?'

Een nieuwe tegenvaller voor Feyenoord. lijkt de wedstrijd tegen AC Milan van woensdagavond niet te halen. De verdediger heeft een terugslag gekregen op het trainingsveld. Volgens trainer Brian Priske valt de blessure van Trauner ‘niet mee’ en zal het ‘moeilijk’ worden om woensdag tegen Milan te kunnen spelen.

Trauner ontbrak woensdag al in de verloren bekerwedstrijd tegen PSV (2-0). De medische staf dacht in eerste instantie dat hij zaterdag tegen Sparta Rotterdam (3-0 zege) weer in actie zou kunnen komen, maar toen volgde een terugslag. “Donderdag stond hij op het veld. Daar is iets gebeurd, dus het was al niet goed vrijdag. Vandaag (zaterdag, red.) kon het helemaal niet”, zei Priske op de persconferentie na het duel met Sparta.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord leverde vrijdag de spelerslijst aan voor het restant van de Champions League. De meest opvallende afwezige daarop was Quilindschy Hartman, die erg baalt van het nieuws. Was het geen optie om Hartman in plaats van Trauner in te schrijven? “Die beslissing zal altijd voor de hoofdtrainer zijn, maar ik luister wel naar de medische staf. Ik krijg advies van de medische staf en daarop baseer ik mijn beslissingen”, aldus Priske.

LEES OOK: Feyenoord-fans zijn tijdens de wedstrijd boos en krijgen na afloop gelijk van El Ahmadi

“Het is altijd de uitdaging voor een trainer, want je probeert het beste te doen voor de club, maar ook voor de spelers individueel”, legt hij uit. “Ik ben echt een teamplayer en doe wat het beste is voor de ploeg. Voor de lange termijn is dit het beste. Het had erg mooi geweest, maar ik heb veel vertrouwen in Gijs Smal en Hugo Bueno”, verwijst hij naar de twee ingeschreven linksback. “Daarom ben ik ook heel kalm in deze beslissing.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Priske voert moeilijk gesprek: 'Hij begrijpt het, maar is niet akkoord'

Quilindschy Hartman betreurt zijn afwezigheid in de Champions League-selectie van Feyenoord.