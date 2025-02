Opnieuw controversieel VAR-besluit in de Eredivisie: 'Hoe kun je déze nou goedkeuren?'

NEC is zondagmiddag razendsnel op voorsprong gekomen in het thuisduel met Almere City, ondanks het feit dat doelpuntenmaker toch echt hands leek te maken vlak voordat hij de 1-0 binnenschoot. De als VAR dienstdoende Richard Martens besliste in Zeist echter dat daar geen sprake van was en keurde de goal, tot afgrijzen van de uitsupporters, tóch goed.

Al na twee minuten spelen in het Goffertstadion was het raak voor de thuisploeg. Almere-keeper Nordin Bakker bracht in eerste instantie redding op een doelpoging uit een lastige hoek van Vito van Crooij, waarna de bal voor de voeten van Ouaissa viel. Die schoot in eerste instantie tegen Vasilios Zagaritis aan, controleerde de terugstuiterende bal vervolgens - op het oog - met de bovenarm, om daarna alsnog raak te schieten.

De treffer werd uiteraard gecheckt in het VAR-centrum in Zeist. Bij het terugzien van de herhaling concludeert ESPN-commentator Leo Oldenburger: "Ja, dat is geen goal. Hij krijgt hem op zijn bovenarm als hij terugkomt. Of is het zijn schouder? Daar wordt naar gekeken, maar Ouaissa heeft de schijn tegen." De beelden van de herhaling worden óók op de schermen in het stadion vertoond, waarop toch écht te zien is dat het de bovenarm van de NEC'er is. Maar: op dat moment wordt de goal tóch goedgekeurd. "De fans van Almere City worden helemaal gek, die hebben natuurlijk óók die beelden gezien", zegt Oldenburger. Langs de lijn windt trainer Jeroen Rijsdijk zich eveneens op, maar die lijkt vooral te vinden dat er sprake was van buitenspel in de aanloop naar de openingstreffer.

Been duidelijk: 'Moet afgekeurd worden'

In de rustanalyse bij ESPN wordt het de opvallende beslissing van Martens uiteraard besproken. Mario Been, in het verleden succesvol als trainer van NEC, is heel duidelijk. "Ja, ik vind het wel discutabel. Ik denk wel dat het de bovenarm van Ouaissa is. Volgens mij hadden we deze moeten afkeuren. Hij heeft er voordeel van, die bal blijft bij hem." Almere City kwam de vroege teleurstelling overigens op slag van rust te boven, toen Ricardo Visus de 1-1 binnenkopte. "Gerechtigheid? Nou, ik moet zeggen dat Almere durft te voetballen en hoog druk durft te zetten. Sterke jongen", prijst Been de doelpuntenmaker. "Hij staat bij Dirk Proper, dat is niet de allergrootste. Hij kopt 'm echt geweldig in", aldus de oud-trainer.

