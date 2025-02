Vandaag Inside komt niet meer bij om Bas Nijhuis: ‘Je staat voor lul, man’

Bas Nijhuis is maandagavond bij Vandaag Inside weer flink voor schut gezet door Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. In de talkshow worden beelden getoond van de arbiter die in de bekerwedstrijd tussen AZ en Quick Boys een beslissing moest uitleggen. Volgens de mannen van VI stond de scheidsrechter daarmee flink voor paal.

Begin februari was Nijhuis scheidsrechter bij het bekerduel tussen AZ en Quick Boys (3-1). Na bijna een uur spelen claimde de thuisploeg een strafschop, maar de scheidsrechter wilde er niet aan. Na ingrijpen van de VAR besloot de arbiter toch een penalty toe te kennen aan de Alkmaarders. Wegens een pilot van de KNVB moest Nijhuis dit vervolgens uitleggen via de stadionspeakers.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: René van der Gijp spreekt schande van 'enorme lul' bij Feyenoord

Maandagavond is Nijhuis voor het eerst sinds de betreffende wedstrijd weer te gast bij Vandaag Inside, dus besluiten Genee, Derksen en Van der Gijp hem eens flink voor schut te zetten hiermee. “Roep eens even wat om, joh”, zegt Derksen gekscherend tegen Nijhuis als het onderwerp wordt aangekaart. De scheidsrechter geeft vervolgens serieus aan dat het voor hem wel even wennen was tijdens de wedstrijd, maar ook voor het publiek. “Die hadden het helemaal niet in de gaten en toen dachten ze ineens: ‘Dat lijkt die scheids wel’. Op een gegeven moment werd het rustig en geef je die strafschop aan AZ. In het voordeel van de thuisclub is het wel iets makkelijker dan tegen de thuisclub.”

LEES OOK: Lili Genee laat zich uit over opwachting Wilfred bij Vandaag Inside, na brand bij de buren

Vervolgens worden de beelden van het omroepen van Nijhuis ingezet, waarna iedereen in de studio hard begint te lachen. “Je staat voor lul, man”, roept Genee schaterend. Daar kan de scheidsrechter zich wel in vinden. Wanneer de presentator vraagt of de video nog een keer getoond kan worden, begint Nijhuis te lachen. “Nee, dat hoeft echt niet”, stelt de arbiter, die het omroepen duidelijk onwennig vond. “Je was de held, hè?”, lacht Van der Gijp. Dat beaamt Nijhuis, maar die ziet ook in dat het niet altijd zo zal worden ontvangen. “In een volle Kuip, tegen De Kuip? Dan zal het iets lastiger zijn.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee aangepakt na optreden bij Vandaag Inside: ‘Begint heel erg saai te worden’

Wilfred Genee moet bij Vandaag Inside stoppen met het inzetten van zijn nummer om Johan Derksen te stangen, zo stelt Victor Vlam.