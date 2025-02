Lili Genee laat zich uit over opwachting Wilfred bij Vandaag Inside, na brand bij de buren

Lili Genee, de vrouw van Wilfred Genee, heeft voor de camera’s van Shownieuws gereageerd op de recente brand bij hun buren. De presentator van Vandaag Inside moest op vrijdag 31 januari de opening van de uitzending aan zich voorbij laten gaan omdat er naast zijn huis brand was uitgebroken. Genee leek het programma in eerste instantie aan zich voorbij te laten gaan, maar meldde zich uiteindelijk toch bij René van der Gijp en Johan Derksen. Zijn vrouw geeft aan dat ze liever had gezien dat hij de hele avond bij haar was gebleven.

De opening van de uitzending van vrijdag 31 januari werd verzorgd door Dyantha Brooks, die er in eerste instantie zat als tafelgast. Genee maakte later in de uitzending alsnog zijn opwachting, maar was zichtbaar aangeslagen door wat er was gebeurd. “Het gebouw naast ons huis is helemaal afgefikt. Dit is echt klote. Mijn kinderen en vrouw zijn oké, dat is het belangrijkste. De kinderen zitten daar vaak, dus… We weten niet hoe het ontstaan is, maar het is helemaal klaar”, zo doelde Genee op de afgebrande woning. Hij koos er desondanks voor om niet bij zijn vrouw te blijven en naar de studio te gaan, omdat hij het Brooks naar eigen zeggen ‘ook niet aan wilde doen’ om het programma te presenteren, al gaf Brooks aan dat ze het goed had begrepen als hij had besloten om niet te komen.

Twee weken later heeft zijn vrouw Lili er haar zegje over gedaan. “Het doet echt wel wat. Brand is gewoon verwoestend en ook iets gevaarlijks, dus je bent wat alerter. Ik slaap wat slechter. Daarna komt ook pas de klap. Je zit vol met adrenaline, je gaat er tegenaan en je doet wat er gedaan moet worden”, vertelt Lili voor de camera van Shownieuws. Haar man was in eerste instantie wel naar huis gekomen om te ‘checken’ of iedereen in orde was. Toen dat zo bleek te zijn, stapte Genee weer in zijn auto richting de studio. “Achteraf is het natuurlijk altijd fijner als je man er is en dat niet Jan en Alleman zich er tegenaan bemoeit, er camera’s bij de buurman staan en dat soort dingen. Maar er wordt dan ook gezegd: je man is bekend, dus dat hoort er ook bij en houd je snavel maar. Daar valt ook wel wat voor te zeggen.”

Lili was gelukkig niet helemaal alleen. Ze vertelt dat ze op dat moment last had van een gekneusde rib. Om die reden was er iemand langsgekomen om haar daarvoor te behandelen. “In die zin was ik niet helemaal alleen. Hij was er, maar je bent natuurlijk alles in de gaten aan het houden. Ik heb 112 gebeld, dan heb je de brandweer, het hele dorp rukt uit. Je bent dus wel alles aan het managen en dan is het wel fijn als je man hier naast je staat. Achteraf hebben we daar ook wel gesprekken over gehad, over hoe we het de volgende keer zouden doen. Want dit soort dingen moeten natuurlijk geen automatisme worden”, zo klinkt het.

