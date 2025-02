Edwin van de Graaf komt met beschamende verklaring voor kapitale blunder

Scheidsrechter Edwin van de Graaf en zijn team hebben zondagmiddag geblunderd in het duel tussen NEC en Almere City (2-2). Het openingsdoelpunt van NEC werd goedgekeurd, ondanks dat er buitenspel aan voorafging van de Nijmegenaren.

Er was zondag veel te doen om de 1-0 van Sami Ouaissa. De middenvelder van NEC opende na drie minuten voetballen de score, door in twee instanties raak te schieten. Ouaissa leek de bal vlak voordat hij afrondde met de hand te beroeren, maar Van de Graaf besloot het doelpunt, na lang overleg met videoscheidsrechter Richard Martens, goed te keuren.

Artikel gaat verder onder video

Wat Van de Graaf en Martens niet beoordeelden, was de rol die Sontje Hansen vertolkte in aanloop naar de treffer. Hansen kwam nog geen vijftien seconden voor het doelpunt van Ouaissa in balbezit aan de rechterkant van het veld en bediende vervolgens Vito van Crooij in de diepte. Laatstgenoemde schoot vervolgens op doelman Nordin Bakker, waarna de rebound die volgde een prooi was voor Ouaissa.

Bij Almere City is de boosheid groot, omdat Hansen in buitenspelpositie stond toen hij werd aangespeeld door ploeggenoot Calvin Verdonk. Het doelpunt werd dus goedgekeurd door Van de Graaf. De arbiter komt na afloop met een beschamende verklaring: de VAR had niet de beschikking over de juist beelden om het buitenspel van Hansen te controleren, terwijl die beelden wél bestonden.

LEES OOK: NEC redt in slotseconden een puntje tegen hekkensluiter Almere

De technische staf van Almere City had tijdens de wedstrijd namelijk de beschikking over beelden gemaakt met een zogenoemde technische camera. “Wij hebben op de bank beelden waarop het hele veld zichtbaar is”, lichtte trainer Jeroen Rijsdijk van Almere City na afloop toe voor de camera van de NOS. “Wij kunnen dat beeld stilzetten op het moment dat die pass wordt gegeven. Wij liepen naar de vierde official om aan te geven dat het buitenspel was. Maar de VAR heeft die beelden niet! Inmiddels heeft de arbitrage aangegeven dat dit buitenspel was. Het komt er een beetje op neer dat wij dus de beelden moeten gaan geven aan Zeist, ja.”

Ook Van de Graaf verscheen na afloop voor de camera. “Op het veld moeten we het uiteindelijk doen met de beelden die beschikbaar zijn. Of in elk geval met je eigen waarneming in eerste instantie, die gecontroleerd wordt door de VAR. Ik heb letterlijk aan de VAR gevraagd: heb je dat eerste moment teruggekeken? Het antwoord daarop was eigenlijk vrij simpel: Hansen was niet zichtbaar op de beelden die in Zeist beschikbaar waren op het moment van spelen.”

“Op dat moment kan door de VAR dus niet worden gecontroleerd of Hansen buitenspel stond. Buitenspel wordt dus van tafel geveegd, omdat er geen duidelijke beelden zijn”, vervolgde de scheidsrechter, die nu moet toegeven dat het doelpunt van Ouaissa afgekeurd had moeten worden. “Er is een technische camera beschikbaar voor video-analisten. Diezelfde beelden heb ik net teruggezien. Op die beelden zie je het hele veld en zie je dat de speler in duidelijke buitenspelpositie stond. Dat doelpunt had dus nooit goedgekeurd mogen worden.”

Op beelden gemaakt met de technische camera is te zien dat Sontje Hansen buitenspel stond voorafgaand aan het doelpunt van Sami Ouaissa:

© NOS

Klik op de tekst van het bericht hieronder om de 1-0 van Sami Ouaissa tegen Almere City te bekijken op X:

Er werd lang gekeken of het hands was, maar het doelpunt van Sami Ouaissa is goedgekeurd. N.E.C. en Almere City gaan met 1-1 de rust in.#necalm — ESPN NL (@ESPNnl) February 16, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Absurd moment bij PSV - FC Utrecht: Gino Zwirs krijgt geel van Gözübüyük

Een bizar moment in de wedstrijd tussen PSV en FC Utrecht.