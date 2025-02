NEC redt in slotseconden een puntje tegen hekkensluiter Almere

NEC heeft in de absolute slotfase nog een punt weten te pakken tegen hekkensluiter Almere. De Flevolanders stonden na 94 minuten met 1-2 voor maar wist met een mislukte voorzet zowaar de 2-2 te maken.

Het was al razendsnel raak in de zonovergoten Goffert. De bezoekers waren in de eerste twee minuten een aantal keer gevaarlijk maar bij de eerste uitbraak wist NEC toe te slaan. Sontje Hansen wist met een schitterende steekpass Vito van Crooij weg te sturen. De van het Saoedische Al Wehda overgekomen middenvelder ging voor eigen succes, maar zijn inzet werd gekeerd door Almere-keeper Nordin Bakker.

Gelukkig voor Van Rooij kwam de bal in de rebound terecht bij Sami Ouaissa. De in Sittard geboren Ouaissa had twee pogingen nodig om te scoren, maar dat lukte uiteindelijk. Alleen kreeg hij in alle snelheid een bal tegen zijn arm aan, vlak voordat hij de bal tegen de touwen schoot. De scheidsrechter floot niet, maar de VAR van dienst had toch even de tijd nodig om er naar te kijken. Tot woede van alles en iedereen bij Almere City werd de goal toch goedgekeurd.

Er werd lang gekeken of het hands was, maar het doelpunt van Sami Ouaissa is goedgekeurd. N.E.C. en Almere City gaan met 1-1 de rust in.#necalm — ESPN NL (@ESPNnl) February 16, 2025

Na een half uurtje kreeg NEC een grote kans om de score te verdubbelen. Maar net als bij de 1-0 gooide alles en iedereen met een Almere-shirtje zich voor de bal, waardoor het voor de scheidsrechter niet goed te zien was waar de bal allemaal tegenaan kwam. Het bleek een arm te zijn, maar of het echt strafbaar was was nog maar de vraag. De VAR moest opnieuw in actie komen, maar zag opnieuw geen strafbaar hands. NEC hoopte op een strafschop, maar Almere bleef in leven.

Dat kwam tot uiting vlak voor rust, want de bezoekers trokken de stand gelijk. Een corner kwam op het hoofd van Ricardo Visus terecht, de Spanjaard wist met een krachtige kopbal de hoek te vinden en zo Robin Roefs te passeren. Zo had de hekkensluiter van de Eredivisie toch nog een houvast voor de tweede helft, waarin het op zoek ging naar een voorsprong.

Schaakspel

In de rust leken beide trainer, Rogier Meijer en Jeroen Rijsdijk, hun ploegen mee gegeven te hebben om niks weg te geven. Dat resulteerde in een tactisch schaakspel, waar beide ploegen de pot helemaal hadden dichtgetimmerd. In de eerste helft waren er zestien schoten gelost, in de tweede helft duurde het tot de zestigste minuut voor en weer een keer wat gebeurde. Charles-Andres Drym dribbelde het strafschopgebied van NEC binnen en kreeg best veel vrijheid, maar zijn schot miste richting en kracht. Maar het NEC-publiek was niet blij met het gemak waarmee de Canadees kon opstomen.

Niet veel later kreeg NEC de kans om de voorsprong te pakken, Bryan Linssen kreeg de bal en kreeg alle ruimte om vrij uit te halen. Maar op het moment dat Brayann Pereira ook wel oren heeft naar een schot op doel wordt het lastig. De Fransman liep tegen Linssen aan en eindstand hobbelde de bal over de achterlijn. Een kolderiek moment, maar ook een onhandig moment voor de thuisploeg aangezien de kansen schaars waren.

De kansen die er verder waren in de tweede helft waren voor de bezoekers, die een kwartier voor tijd de leiding namen. Het zijn de verdedigers van Almere die de doorslag gaven, want Hamdi Akujobi was verantwoordelijk voor de 1-2. De rechtsback kreeg de bal in de zestien van NEC, keek even goed en wist de verre hoek te vinden. Het NEC-publiek was - begrijpelijkerwijs - niet blij met de treffer en liet dat ook blijken aan de spelers. In de slotfase probeerde NEC met man en macht nog een gelijkmaker, dat lukte.

Vito van Crooij probeerde een voorzet af te leveren bij de tweede paal, maar dat deed hij iets te goed. De bal dwarrelde zo binnen, waardoor NEC een puntje overhoudt aan deze wedstrijd.