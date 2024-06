‘Voormalig speler van NAC, Standard Luik en Wigan Athletic aangehouden op verdenking drugshandel en witwassen’

De politie heeft oud-profvoetballer R.S. (39) aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen, zo meldt BN De Stem maandagavond. Bronnen bevestigen de krant dat de voormalig speler van NAC Breda in Eindhoven is opgepakt.

Naast S. zijn ook zijn ouders en zijn vriendin aangehouden door de politie. De recherche wilde ook nog een tweede zoon van het echtpaar aanhouden, maar slaagde hier niet in. De recherche kwam S. en de andere verdachten op het spoor door gekraakte telefoongesprekken tussen criminelen uit 2021 en 2022. Details over de zaak en om welke drugs het bijvoorbeeld gaat, wil de recherche niet geven.

De ouders van S., die volgens BN De Stem een verleden heeft bij onder meer NAC, Standard Luik en Wigan Athletic, stonden in 2016 al eens terecht in een witwaszaak. “Het hof in Den Bosch oordeelde dat het Openbaar Ministerie (OM) niet had bewezen dat de veertigduizend euro die bij de familie thuis achter de wasmachine was gevonden, afkomstig was uit ‘enig misdrijf’”, schrijft het medium. De ouders vertelden dat het geld van hun ‘vermogende, voetballende zoon’ was.

Advocaten van de verdachten geven geen commentaar. Dat mogen ze niet, omdat hun cliënten in beperkingen vastzitten.

