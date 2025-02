Mislintat meldt zich vlak voor transferdeadline plots bij Ajax

Borussia Dortmund heeft zich in het slot van de transfermarkt gemeld bij Ajax. De huidige nummer tien van de Bundesliga heeft het vizier gericht op keeper , zo weet transferjournalist Florian Plettenberg van Sky. De toenadering wordt bevestigd door Voetbal International.

Naar verluidt denkt Dortmund eraan om Ramaj per direct over te nemen en hem daarna te verhuren, mogelijk aan een andere club in Duitsland of een club in Denemarken. "Gesprekken hierover hebben al plaatsgevonden", weet Plettenberg. Volgens het Deense Bold heeft FC Kopenhagen interesse in de 23-jarige doelman.

De interesse in Ramaj heeft er ook mee te maken dat Dortmund rekening houdt met een vertrek van Gregor Kobel. De eerste doelman van Dortmund wordt gelinkt aan clubs als Manchester United en Chelsea.

Volgens Plettenberg wordt een transfer van Ramaj in de komende 48 uur - de Duitse markt sluit maandagavond - 'erg ingewikkeld', maar wordt het onderwerp wel besproken. Ramaj is bij Ajax de reservekeeper achter Remko Pasveer. Hij speelde dit seizoen één wedstrijd in het eerste elftal en vier voor Jong Ajax.

Oogappel van Mislintat

Mogelijk heeft de interesse van Dortmund in Ramaj ook te maken met de aanwezigheid van Sven Mislintat. De sportief directeur van Dortmund haalde Ramaj in 2023 al naar Ajax en zou zich intern hard hebben gemaakt voor een basisplek voor Ramaj onder toenmalig trainer Maurice Steijn.

