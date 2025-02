Kraay jr. maakt zich zorgen over hoofdrolspeler bij Ajax - Feyenoord en wil hem dolgraag iets vragen

Hans Kraay junior heeft het te doen met Brian Priske. De hoofdtrainer van Feyenoord leek onlangs al zijn spullen te moeten pakken, maar na de sensationele overwinning op Bayern München werd besloten dat hij voorlopig mag aanblijven. Die zege kreeg echter geen passend vervolg: Feyenoord verloor van de week met 6-1 van LOSC Lille en zag vervolgens Justin Bijlow geblesseerd wegvallen en Santiago Giménez op het vliegtuig stappen naar Milaan. Kraay jr. gaat voorafgaand aan De Klassieker tegen Ajax aan Priske vragen of hij het nog wel ‘leuk’ vindt.

Feyenoord boekte anderhalve week geleden een even onverwachte als sensationele overwinning op Bayern München (3-0). Zowel voorafgaand aan als na die wedstrijd ging het echter vooral over de positie van Priske. Die was flink onder druk komen te staan na teleurstellende resultaten in de Eredivisie en vermeende onderlinge spanningen in zijn technische staf. Priske, zo klonk het, zou ongeacht het resultaat tegen Bayern München ontslagen worden. Dat gebeurde niet, maar het is er na de zege op de Duitse recordkampioen zeker niet rustiger op geworden.

De Rotterdammers gingen in de laatste speelronde van de competitiefase van de Champions League kansloos onderuit tegen LOSC Lille. Tijdens dat duel viel naast Bijlow ook Giménez geblesseerd uit. Laatstgenoemde is inmiddels in Milaan om zijn overgang naar AC Milan af te ronden, terwijl Bijlow dit seizoen niet meer in actie komt. “Je mag af en toe best denken van: goh, hij krijgt ze nu na Bayern München wel echt voor zijn kiezen hè”, zo zei Kraay jr. zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. “Je wint met 3-0 van Bayern München en dan heb je weer een beetje adem, maar dan verlies met 6-1 bij Lille, dan vertrekt Giménez die in bloedvorm is en dan raakt Bijlow, die ook in bloedvorm is, geblesseerd.”

LEES OOK:Groot verschil tussen Ajax en Feyenoord, stevige waarschuwing klinkt: 'Dan was je voor gek verklaard'

Feyenoord leeft dan ook onder hoogspanning toe naar De Klassieker tegen Ajax zondagmiddag. Bij winst zetten de Amsterdammers hun aartsrivaal op twaalf punten achterstand en lijken de Rotterdammers de tweede plaats definitief uit hun hoofd te kunnen zetten. De druk staat er dus flink op bij Priske en zijn spelers. “Ik ben er vanmiddag, maar ik ga toch eens aan hem vragen of hij het nog een beetje leuk vindt”, aldus Kraay jr. over Priske. De verslaggever lijkt niet heel veel vertrouwen te hebben in een goede afloop voor de Rotterdammers. “Timber komt misschien terug, maar niet voor negentig minuten. Hwang kan geen negentig minuten spelen, Hartman komt misschien terug. Het zijn allemaal spelers die 45 minuten, Hartman misschien dertig minuten, kunnen spelen. Hij heeft wel een uitgekleed ploegje nu, want dat zijn wel je sterkhouders, Bijlow en Giménez. Hij valt niet te benijden, Brian Priske”, zo besloot Kraay jr.

