Groot verschil tussen Ajax en Feyenoord, stevige waarschuwing klinkt: 'Dan was je voor gek verklaard'

Waar Feyenoord vorig seizoen nog tweemaal veel te sterk was voor Ajax, wonnen de Amsterdammers al de eerste editie van De Klassieker in de huidige jaargang en kunnen ze hun aartsrivaal zondagmiddag op liefst twaalf punten achterstand zetten. Brian Priske zei in de aanloop naar de onderlinge ontmoeting dan ook dat zijn ploeg ‘de underdog’ is in de Johan Cruijff ArenA. Wie dat 301 dagen geleden had voorspeld, was in zowel Amsterdam als Rotterdam voor gek verklaard.

Dat schrijft NU.nl in de aanloop naar de ontmoeting tussen Ajax en Feyenoord althans. De nieuwssite doelt uiteraard op De Klassieker van vorig seizoen in De Kuip. Nadat de Rotterdammers in september 2023 al met grote cijfers (0-4) te sterk waren in de Johan Cruijff ArenA, bliezen ze hun eeuwige rivaal op eigen veld al helemaal omver. Met een 6-0 nederlaag kwam Ajax er nog goed vanaf, want na de zesde treffer in minuut 62 besloot de formatie van toenmalig coach Arne Slot de voet van het gaspedaal af te halen. “Het was een feestdag voor Rotterdam, waarop het publiek in De Kuip ‘tien, tien, tien’ schreeuwde en het qua kansenverhoudingen ook 10-0 had kunnen zijn”, zo klinkt het.

Volgens NU.nl was de grote overwinning van Feyenoord op Ajax ‘niet alleen historisch, maar ook symbolisch’. “Onder coach Slot leek Feyenoord zijn rivaal definitief voorbijgestreefd, nadat de twee confrontaties ervoor in de competitie ook waren gewonnen (0-4 en 2-3). De intensiteitsmachine van Slot, die met heldere spelpatronen tot grote prestaties kwam, blies de elf eenlingen van Ajax van het veld in De Kuip. In Rotterdam leek een basis te liggen om vele jaren op topniveau te presteren. Ajax verkeerde juist in een diepe crisis”, zo valt er te lezen. Maar negen maanden later ‘hangt de vlag er totaal anders bij’. “Feyenoord moet zondag winnen in de Johan Cruijff ArenA om een realistische kans te houden op de tweede plek in de Eredivisie.”

Laatste kans voor Feyenoord

Het verschil tussen nummer twee Ajax en nummer vier Feyenoord is bij aanvang van hun onderlinge treffen in Amsterdam al negen punten. Bij winst vergroten de hoofdstedelingen hun voorsprong op de aartsrivaal tot twaalf punten en lijken de Rotterdammers de tweede plaats definitief op te kunnen geven. “Laatste kans voor Feyenoord in cruciale Klassieker tegen Ajax”, zo kopt Rijnmond dan ook boven een artikel over de kraker in Amsterdam. “Een nederlaag in Amsterdam zou de ambities van Feyenoord voor directe plaatsing in de Champions League om zeep helpen”, zo klinkt het. En dat niet alleen. De positie van Priske leek onlangs al niet te houden, maar na tal van berichten over een mogelijk ontslag, sprak directeur Dennis te Kloese alsnog zijn vertrouwen in hem uit. Maar blijft dat intact als Feyenoord, vier dagen na de 6-1 nederlaag bij LOSC Lille, opnieuw een flinke klap krijgt uitgedeeld?

“Trainer Priske, die op weg leek naar de uitgang, erkende na het teleurstellende gelijkspel tegen Willem II in Tilburg (op 18 januari, red.) dat het heilige vuur in het team ontbrak. Iets dat hij weer terug zag keren tegen Bayern München, tegen Lille weer als sneeuw voor de zon verdween en juist in een duel als De Klassieker hard nodig is”, zo schrijft Rijnmond, dat constateert dat Ajax en Feyenoord met een heel ander gevoel zullen toewerken naar hun clash. “Dat zal bij beide teams verre van hetzelfde zijn. Waar Feyenoord in Lille met 6-1 een pak slaag kreeg in de Champions League, wonnen de Amsterdammers in eigen huis met 2-1 van Galatasaray in de Europa League. Een nederlaag in de ArenA zal ervoor zorgen dat de druk op de Deense trainer Priske, die toch al niet mals is, verder toe zal nemen.”

Henderson

In Amsterdam is het vooral de vraag hoe Francesco Farioli het probleem op de linksbuitenpositie oplost. Eerste keus Mika Godts liep donderdag een blessure op en is daardoor niet van de partij. Dat geldt ook voor Oliver Edvardsen, de kersverse aanwinst die is gehaald als concurrent van de Belg. Het Algemeen Dagblad verwacht een basisplaats voor Kian Fitz-Jim, en óók voor Jordan Henderson. “De 34-jarige Engelsman baarde bij de wedstrijd tegen Galatasaray opzien door zijn aanvoerdersband af te geven, niet te juichen bij de doelpunten van Ajax en de ereronde over te slaan”, zo schrijft Voetbal International. Henderson werd plots nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar AS Monaco. “Het waren merkwaardige taferelen van de man, die juist zo wordt geprezen om zijn rol als absolute voorbeeldprof.” Henderson had zijn zinnen gezet op een transfer, maar veranderde na een naar verluidt ‘stevig gesprek’ met de clubleiding van gedachte. “Na een aantal dagen heeft Henderson zich erbij neergelegd dat hij het seizoen bij Ajax afmaakt.”

