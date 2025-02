Ajax doet eigen supporters versteld staan, een paar uur voor De Klassieker: ‘Waanzinnig, kippenvel’

De achterban van Ajax bewees zaterdagmiddag tijdens de afsluitende training al klaar te zijn voor De Klassieker tegen Feyenoord, maar het mediateam van de Amsterdammers heeft de boel zondagmorgen nog eens extra op scherp gezet. Het heeft zijn uiterste best gedaan om andermaal een bijzondere video in elkaar te zetten over de wedstrijd van het jaar, met dit jaar hoofdrollen voor onder meer Marco van Basten, Lasse Schöne en Dusan Tadic.

Ajax kan zondagmiddag in De Klassieker tegen Feyenoord uitstekende zaken doen in de strijd om de tweede plaats en zelfs meer. De Amsterdammers hebben op dit moment al negen punten meer dan Feyenoord. De voorsprong kan dus vergroot worden tot liefst twaalf punten. De formatie van coach Francesco Farioli zag zaterdagavond bovendien FC Utrecht punten verspelen op bezoek bij PEC Zwolle, waardoor het verschil met de huidige nummer drie uitgebreid kan worden tot zes punten. En alsof dat al niet heel goed nieuws was voor Ajax, liet ook koploper PSV punten liggen. De regerend landskampioen gaf in de slotfase van de uitwedstrijd tegen NEC een 1-3 voorsprong uit handen (3-3).

Artikel gaat verder onder video

Daardoor kan Ajax zondagmiddag op twee punten komen van PSV, en dan heeft het ook nog eens een wedstrijd in handen (thuis tegen Go Ahead Eagles, op zondag 23 februari). Er staat dus enorm veel op het spel in De Klassieker, natuurlijk ook voor Feyenoord, dat bij een nederlaag in de Johan Cruijff ArenA de tweede plaats mogelijk definitief op kan geven. Zowel de supporters van Ajax als die van Feyenoord liet zaterdag tijdens de afsluitende training van hun favoriete ploeg al merken klaar te zijn voor de tweede ontmoeting van dit seizoen. De eerste, gespeeld op 30 oktober, eindigde in een 0-2 zege voor Ajax. Het vertrouwen zal er dus zijn bij de supporters van de club uit Amsterdam.

LEES OOK: Hoopvol bericht voor Ajax op dag van De Klassieker: ‘De club heeft hem aan het denken gebracht’

Grootheden uit het verleden als inspiratie voor het heden

Het mediateam laat in de vroege ochtenduren alvast zien hoe het moet. “De Klassieker: dat is Marco van Basten, Richard Witschge, Rafael van der Vaart of Lasse Schöne. Maar De Klassieker is ook nieuwe hoogtepunten en nieuwe verhalen. For the History. For the Future. De Klassieker”, zo klinkt het op de clubsite. In de video van Ajax komen hoogtepunten en hoofdpersonen uit eerdere Klassiekers naar voren. Met standbeelden van Sjaak Swart, Marco van Baste, Richard Witschge, Rafael van der Vaart, Lasse Schöne en Dusan Tadic wordt gerefereerd aan gedenkwaardige momenten uit voorgaande edities tussen de aartsrivalen, zoals het wonderdoelpunt van Van der Vaart in 2003, de knal van Schöne in 2017 of de rake vrije trap van Tadic in 2022.

LEES OOK: Ajax - Feyenoord op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

“We zijn in ieder geval kampioen mediateam”, zo reageert iemand op de video. Hij is zeker niet de enige die ervan onder de indruk is. “Wel weer waanzinnig mooi gedaan hoor…”, zo stelt een ander. “Maar ik zal blij zijn als de wedstrijd achter de rug is…”, zo voegt diegene er nog wel aan toe. De spanning zit er dik op bij beide clubs. “Hoop dat de spelers en staf beseffen dat er vandaag meer dan drie punten op het spel staan. Eer van de stad, club en de supporters. Vandaag belangrijker dan ooit dat de drie punten in Amsterdam blijven. Honderd procent support op de tribune geven”, is de boodschap voor de spelers en supporters duidelijk.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Verbazing om uitspraken Berghuis over Henderson: 'Dan ben je wel heel diep gezonken'

Steven Berghuis spreekt zich na Ajax - Galatasaray uit over Jordan Henderson, Valentijn Driessen weet niet wat hij hoort.