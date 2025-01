Opmerking van Akpom na zege van Ajax valt volledig verkeerd: 'Dit is echt raar'

wil absoluut niet spreken over een titelrace tussen Ajax en PSV. De aanvaller van Ajax wil benadrukken dat Ajax het wedstrijd voor wedstrijd bekijkt en dat zijn elftal niet kan denken dat het meedoet om de landstitel. ESPN-analist Gertjan Verbeek begrijpt helemaal niets van de uitspraken van Akpom.

Na afloop van de wedstrijd tussen SC Heerenveen en Ajax (0-2) stond doelpuntenmaker Akpom verslaggever Cristian Willaert van ESPN te woord. De Engelse spits werd door Willaert gevraagd naar de titelstrijd met PSV, die open lijkt te liggen door het puntverlies van de Eindhovenaren. Akpom bekijkt dat echter anders: "Het voelt niet als een titelrace. Ik weet dat je een headline wilt horen, maar er zijn nog veel wedstrijden te spelen", aldus de Engelsman.

Akpom, die verantwoordelijk was voor de tweede Amsterdamse treffer in Friesland, vervolgt: “We kunnen niet gaan denken dat we meedoen om de titel, want dat leidt af van ons doel. Als je te ver vooruit gaat kijken, raak je afgeleid. Er zijn nog zoveel wedstrijden te gaan en we hebben geen idee van wat er nog gaat gebeuren. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd", wil de centrumspits benadrukken.

'Rare opmerking'

De opmerkingen van Akpom over de strijd om de landstitel vallen volledig verkeerd bij Gertjan Verbeek, die namens ESPN te gast was in het Abe Lenstra Stadion om de wedstrijd tussen Heerenveen en Ajax te analyseren: "Dit is onzin! Dit is gewoon een rare opmerking van hem. Ik begrijp wel dat je bescheiden en nederig wilt blijven, maar in dit geval is het onjuist”, vindt de analist.

Wat denkt Farioli?

Francesco Farioli werd na afloop van de wedstrijd van Ajax ook gevraagd naar de titelrace, wat komt door de beschamende nederlaag van PSV op bezoek bij PEC Zwolle. Ook de coach van Ajax wilde niet te ver op de zaken vooruitlopen: "Ik weet dat je het moet proberen, maar voor ons verandert er niets. Wij moeten gewoon zoveel mogelijk punten pakken en vooruit kijken", zei de trainer tegen Willaert.