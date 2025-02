In Spanje spreekt men van de 'verdwijning' van een voormalig Ajax-talent: 'Wat is er met hem gebeurd?'

stond in de jeugdopleiding van Ajax te boek als veelbelovend talent en leek zijn kans in de hoofdmacht op den duur wel te gaan krijgen, maar kwam er met de Amsterdammers niet uit over een nieuw contract en maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap naar Girona. Met een doelpunt bij zijn debuut ging Misehouy geweldig van start in Spanje, maar inmiddels verscheen hij al bijna twee maanden niet meer binnen de lijnen. Het Spaanse SPORT spreekt zelfs van de ‘verdwijning’ van Misehouy.

De aanvallende middenvelder maakte begin vorig jaar nog deel uit van de selectie van Ajax voor het trainingskamp in Spanje. De onderhandelingen met Ajax over een nieuw contract waren op dat moment in volle gang en zijn aanwezigheid in Spanje had veel weg van een duidelijke boodschap gericht aan diens entourage. Het mocht echter niet baten. Ajax en kamp-Misehouy kwamen er niet uit, waardoor de club besloot om hem niet meer te laten meetrainen. De Amsterdammer hoefde zich ook niet meer te melden bij Jong Ajax en vertrok in de zomer transfervrij naar Girona.

Zijn start in Spanje was veelbelovend, met een doelpunt bij zijn debuut tegen Real Betis. Die prestatie heeft echter geen passend vervolg gekregen. Integendeel zelfs: Misehouy werd door Girona niet ingeschreven voor de Champions League. Hij kwam tot op heden pas 316 minuten in actie voor de Spaanse subtopper, verdeeld over negen wedstrijden. Zijn laatste minuten dateren van bijna twee maanden geleden, toen hij op bezoek bij RCD Mallorca ruim een halfuur mocht meedoen. “De jonge middenvelder introduceerde zichzelf als doelpuntenmaker bij Real Betis en speelde een bepaalde rol tijdens de blessureplaag in Girona, maar hij heeft zich sinds 14 december niet meer in wedstrijdtenue gehesen en blijft, zoals SPORT weet, wachten op zijn kans, ook al maakt de ‘overbevolking’ op het middenveld zijn situatie ingewikkeld”, zo klinkt het.

Misehouy blijft ‘gemotiveerd’

Het is dringen op het middenveld van Girona, waar naast Misehouy ook Donny van de Beek, Daley Blind en Arnaut Danjuma actief zijn. De verrassende nummer drie van vorig seizoen verzekerde zich tijdens de voorbije transferwindow ook nog van de komst van Arthur, waardoor trainer Míchel nóg een optie erbij kreeg op het middenrif. “Zoals SPORT heeft geleerd, is Misehouy gemotiveerd, traint hij goed en biedt hij in elke sessie het maximale. Hij moet wachten op zijn kans”, zo schrijft de krant. Die kans kreeg Misehouy eind oktober, toen hij op bezoek bij LAS Palmas negentig minuten op het veld stond. Maar daarna mocht hij in de competitie alleen nog even meedoen tegen RCD Mallorca. “De geleidelijke terugkeer van de spelers met wie hij zijn positie deelt - Iván Martín, Van de Beek, Yáser Asprilla - maakte een einde aan zijn progressie. Op dezelfde manier genereert Arthur’s komst deze ‘overbevolking’ in de kern die hem nog meer obstakels kan opleveren.”

Zo moet Misehouy dus geduldig wachten op zijn kans. Dat hij het in zich heeft om te slagen bij Girona, daar lijken geen twijfels over te bestaan. “Hij heeft tijdens de voorbereiding al een staaltje kwaliteit getoond, ‘hoogtepunten’ die duidelijk maakten dat hij een enorm potentieel had, maar dat hij nog steeds een ruwe diamant was en er enorm veel ruimte voor verbetering was”, zo klinkt het. Misehouy, die in juli twintig kaarsjes uitblaast, zette afgelopen zomer bij Girona zijn krabbel onder een contract tot de zomer van 2028. Mocht zijn situatie de komende tijd niet veranderen, dan valt het niet uit te sluiten dat hij na dit seizoen in aanmerking komt om verhuurd te worden.

