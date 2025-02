Farioli hakt knoop door over UEFA-lijst: Klaassen wél ingeschreven, winteraanwinst ontbreekt

is door Ajax ingeschreven voor het restant van de Europa League. Dat melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. Naast de middenvelder zijn ook de geblesseerde Youri Regeer, Oliver Edvardsen en Lucas Rosa ingeschreven door trainer Francesco Farioli. Reservedoelman Lima Magalhães ontbreekt op de lijst.

Regels van de UEFA schrijven voor dat clubs maximaal drie nieuwe spelers in mogen schrijven voor het restant van de Champions League, Europa League en Conference League. Ajax mag er vier inschrijven omdat Regeer de jeugdopleiding van Ajax doorliep en zodoende op de B-lijst van de Amsterdammers kan worden ingeschreven.

Artikel gaat verder onder video

Met het inschrijven van Klaassen had Farioli nog twee plekken op de lijst over, waarbij van het drietal Edvardsen, Rosa en Matheus er nog eentje af moest vallen. De Italiaanse oefenmeester heeft hierbij dus zijn keuze laten vallen op de Noorse buitenspeler en de Braziliaanse rechtsback, waardoor de geroutineerde Matheus de schifting niet heeft overleefd.

"Regeer staat op de B-lijst omdat hij een speler is uit de eigen opleiding. Davy Klaassen, Edvardsen en Rosa zijn toegevoegd aan de A-lijst. Matheus staat er niet bij, maar we hebben Remko Pasveer, Jay Gorter en Charlie Setford die kunnen spelen. Davy was altijd een supporter tijdens Europese avonden en vanaf nu kan hij meedoen", verklaart Farioli zijn keuzes.

Toch nog een kansje voor Matheus

Matheus mag dan niet op zijn genomen op de A-lijst van de Amsterdammers, speeltijd voor de 32-jarige doelman valt niet uit te sluiten voor hem. Bij keepers geldt namelijk een uitzonderingsregel. Mochten twee doelmannen die zijn ingeschreven op de A-lijst een serieuze blessure oplopen, dan mag de club op elk moment tijdens het toernooi een nieuwe sluitpost inschrijven.

Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de geblesseerde doelman minstens dertig dagen, vanaf het moment dat de blessure (of ziekte) wordt vastgesteld, uit de roulatie is. Bij een blessure voor Pasveer of Gorter zou Matheus dus alsnog op de lijst kunnen verschijnen.

Tussenronde Europa League voor Ajax

Ajax eindigde in de competitiefase van de Europa League op een twaalfde plaats, waardoor het in actie komt in de tussenronde van het Europese toernooi. Daarin is het Belgische Union Sint-Gillis de tegenstander. De ploeg van Farioli speelt op 13 februari de uitwedstrijd, waarna op 20 februari de return in de Johan Cruijff ArenA wacht.

