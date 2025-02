Alex Kroes vat in vier duidelijke woorden relatie met Francesco Farioli samen

Alex Kroes geeft toe dat er af en toe 'wrijving' is tussen hem en Ajax-trainer Francesco Farioli. De technisch directeur legt dat echter op een positieve manier uit en laat ook zijn licht op andere aspecten schijnen in gesprek met ESPN.

Christian Willaert is zeer benieuwd naar de relatie tussen Kroes en Farioli, die volgens verschillende media niet super zou zijn. In vier woorden van Kroes die verhouding samen. "Zonder wrijving geen glans. We zijn het niet altijd met elkaar eens. En dat is juist heel goed, want dan maak je elkaar sterker. En dat gebeurt: we maken elkaar sterker." In gesprek met de NOS omschrijft Kroes het getouwtrek met zijn trainer als 'positief knetteren'. "Er zijn heel veel punten waar we exact hetzelfde over denken, maar ook een aantal topics waar we over discussiëren wat de beste weg vooruit is voor Ajax."

Willaert wil ook weten wat er waar is van de geruchten dat Farioli komende zomer alweer naar AS Roma zou vertrekken. "Er wordt zoveel bedacht, verzonnen, uit zijn verband gerukt", stelt Kroes. "Ik kan daar niks mee, met die verhalen, geruchten en gedachten. Ik kan heel moeilijk de toekomst voorspellen. Ik hou me dus vast aan wat wij de komende periode te doen hebben: de rust behouden, veertien finales spelen in de Eredivisie en Europees zien hoe ver we kunnen komen." De gedachtegang over buitenlandse trainers in Nederland komt ook nog ter sprake. "Ik vind eigenlijk dat we buitenlandse trainers hier bijna onheus bejegenen, ten onrechte. Ik ben gelukkig (met de prestaties van Ajax dit seizoen, red.) en ik ben heel blij met hem (Farioli, red.)"

Wat doen Brobbey, Taylor, Hato en Berghuis?

De technisch directeur van Ajax wordt tevens gevraagd of hij aan de fans van de club kan beloven of hij in ieder geval niet Brian Brobbey, Kenneth Taylor én Jorrel Hato gaat verkopen komende zomer. "Nee, dat kan ik niet beloven. Je bent als td of als directie niet altijd honderd procent in control. Laten we vooral dan kijken hoe we ervoor staan." Op de vraag of Steven Berghuis langer aan de club verbonden zal worden, reageert Kroes zelfverzekerd: "Ja, dat gaat geregeld worden."

